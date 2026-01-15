Deputado Sergio Fernandes entre o Cel. Silva Junior e o TC Maia, do 41º BPMFoto: Reprodução
Batalhões de Polícia Militar recebem 10 motocicletas para reforço da segurança na Zona Norte
Deputado Sergio Fernandes adiantou que estão garantidos quase R$ 1 milhão em emendas para o 16º BPM (Olaria) e para o 41º BPM (Colégio)
Comerciante relata momento de pânico durante tempestade na Baixada: 'Foi uma correria'
Posto de combustíveis teve a estrutura de metal destruída durante a ventania; veja fotos!
Ponto de vacinação contra sarampo e febre amarela é instalado no Santos Dumont
Espaço ficará aberto até o dia 30 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
Ação contra disputas territoriais termina com sete presos em Belford Roxo
Grupo integraria o Comando Vermelho e estaria planejando um ataque ao Gogó da Ema, controlado pelo Terceiro Comando Puro
Vídeo: motorista de ônibus passa por cima de moto em briga de trânsito no Leblon
Segundo a PM, os dois homens envolvidos na confusão tiveram ferimentos leves; o condutor do coletivo foi preso em flagrante
