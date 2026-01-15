Deputado Sergio Fernandes entre o Cel. Silva Junior e o TC Maia, do 41º BPM - Foto: Reprodução

Deputado Sergio Fernandes entre o Cel. Silva Junior e o TC Maia, do 41º BPMFoto: Reprodução

Publicado 15/01/2026 16:10

Rio - Os 16º BPM (Olaria) e o 41º BPM (Colégio) receberam, nesta terça-feira (13), 10 motocicletas para reforçar o policiamento nas regiões. As motos passam a integrar a frota operacional, ampliando a capacidade de deslocamento em ações de patrulhamento e resposta a ocorrências. O deputado estadual Sergio Fernandes (PSD) e a vereadora Rosa Fernandes (PSD) estiveram na cerimônia de recebimento dos veículos.

"A segurança do nosso subúrbio precisa caminhar junto com investimento, estrutura e valorização dos profissionais que cuidam da nossa população. É isso que a gente busca quando direciona recursos para a ponta", disse o deputado, que é responsável pela emenda que concedeu os veículos aos batalhões.

O parlamentar também adiantou que já estão garantidos quase R$ 1 milhão em emendas para 2026, novamente destinados ao 16º e ao 41º BPM. O pacote prevê a compra de carros blindados, novas motocicletas e armamentos, ampliando a estrutura das unidades.

"Não adianta falar em combate à criminalidade sem dar condições reais de trabalho para quem está na rua. As emendas de 2026 seguem essa mesma linha: equipamento, proteção e presença policial onde a população mais precisa", disse.

As entregas fazem parte da estratégia do parlamentar de concentrar recursos orçamentários em ações de impacto direto na segurança pública, especialmente no subúrbio carioca.