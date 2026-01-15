Briga de trânsito termina com moto arrastada por ônibus no Leblon - Reprodução / Redes sociais

Briga de trânsito termina com moto arrastada por ônibus no LeblonReprodução / Redes sociais

Publicado 15/01/2026 12:36

Rio – Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um motorista de ônibus passando com o veículo por cima de uma motocicleta, durante uma confusão de trânsito, na noite desta quarta-feira (14), na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, Zona Sul. O condutor do coletivo foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de tentativa de homicídio e dano.



Nas imagens, é possível ver os homens discutindo. No momento do conflito, o motorista avança o ônibus sobre a moto, que ficou presa sob o coletivo. O condutor ainda arrasta o veículo por alguns metros até parar.

O vídeo mostra o homem de capacete, supostamente dono da moto, que estava a pé na rua, agredindo o motorista com um pedaço de ferro pela janela.

Assista

No Rio

Após acidente de trânsito envolvendo um ônibus e uma moto, o motociclista e o motorista acabam discutindo e os ânimos se afloram.

O motorista passou com ônibus em cima da motocicleta. pic.twitter.com/SmQ4lNngsU — Josias Lima (@PrJopelim203) January 15, 2026

Procurada, a PM informou que policiais do 23° BPM (Leblon) foram acionados e levaram ambos, com ferimentos leves, ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul.

Não há informações sobre o motivo da confusão. O ônibus era da linha 553 (INT 8) e fazia o trajeto Recreio – Botafogo.

Em nota, a Rio Ônibus afirmou que lamenta o episódio e disse ainda que a empresa responsável pelo coletivo está apurando o caso para tomar as devidas providências.



O caso foi encaminhado à 14ª DP (Leblon) e, posteriormente, à 12ª DP (Copacabana). Segundo a Polícia Civil, o motorista do ônibus foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e dano e o caso encaminhado à Justiça.