Cobertura metálica do Posto Forza desaba após forte ventania na Baixada FluminenseÉrica Martin/Agência O Dia
O comerciante Rodrigo Azevedo, 42 anos, trabalha em frente ao posto e presenciou o momento em que o vento derrubou a estrutura. "Começou com uma chuva amena e foi aumentando. Deu uma rajada de cerca de 30 segundos e a estrutura caiu. Teve árvore caída também, poste com fiação saindo fumaça… Se ventasse mais, eu não sei o que seria da cidade. Foi uma correria. A marquise de outro comércio aqui também caiu", contou.
A Secretaria Municipal de Resiliência Urbana, Proteção e Defesa Civil registrou 20 ocorrências durante as chuvas de ontem, incluindo danos no Clube Apolo de Coelho da Rocha e no próprio Posto Forza.
Além desses pontos, a chuva e a intensa ventania derrubaram árvores e outdoors. De acordo com o secretário Digrão, da Defesa Civil, o prefeito Léo Vieira ativou o Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), protocolo que reúne, além da Defesa Civil, as secretarias de Obras e Serviços Públicos, Saúde e a Guarda Municipal, para priorizar a mitigação dos danos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.