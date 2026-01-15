Cobertura metálica do Posto Forza desaba após forte ventania na Baixada Fluminense - Érica Martin/Agência O Dia

Cobertura metálica do Posto Forza desaba após forte ventania na Baixada FluminenseÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 15/01/2026 16:06

Rio - Comerciantes ainda tentam calcular os prejuízos causados pela forte chuva acompanhada de rajadas de vento da última quarta-feira (14) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O temporal durou menos de duas horas, mas foi suficiente para derrubar a grande e pesada estrutura metálica do Posto Forza, na Avenida Automóvel Clube, altura do Jardim Bonifácio.

A reportagem do jornal O DIA esteve no local no início da tarde desta quinta-feira (15) e encontrou o espaço interditado com fitas amarelas, impedindo a passagem de pedestres devido ao risco. Veja fotos abaixo:

O comerciante Rodrigo Azevedo, 42 anos, trabalha em frente ao posto e presenciou o momento em que o vento derrubou a estrutura. "Começou com uma chuva amena e foi aumentando. Deu uma rajada de cerca de 30 segundos e a estrutura caiu. Teve árvore caída também, poste com fiação saindo fumaça… Se ventasse mais, eu não sei o que seria da cidade. Foi uma correria. A marquise de outro comércio aqui também caiu", contou.



A Secretaria Municipal de Resiliência Urbana, Proteção e Defesa Civil registrou 20 ocorrências durante as chuvas de ontem, incluindo danos no Clube Apolo de Coelho da Rocha e no próprio Posto Forza.



Além desses pontos, a chuva e a intensa ventania derrubaram árvores e outdoors. De acordo com o secretário Digrão, da Defesa Civil, o prefeito Léo Vieira ativou o Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), protocolo que reúne, além da Defesa Civil, as secretarias de Obras e Serviços Públicos, Saúde e a Guarda Municipal, para priorizar a mitigação dos danos.

*Colaboração de Érica Martin