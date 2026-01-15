Jonathan Batista teria sido alvo de milicianos que atuam em Rio das Pedras - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/01/2026 11:30

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um funcionário de uma Organização Não Governamental (ONG), em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio. Jonathan Batista, de 24 anos, teria sido torturado por milicianos que atuam na região e o corpo dele foi encontrado por policiais militares, nesta quarta-feira (14).

Segundo relatos, depois de terem torturado e assassinado a vítima, os milicianos ainda teriam exibido o corpo amarrado por ruas da comunidade. A Polícia Militar informou que o 18º BPM (Jacarepaguá) realizava uma patrulhamento na Rua Guilherme Moreira, quando encontrou um homem já sem vida e isolou a área para perícia. Em publicações nas redes sociais, a mãe descreveu o jovem como trabalhador e que gostava de ajudar as pessoas.

Ainda segundo a mãe, no dia anterior ao crime, o jovem havia ido à igreja. "Ele está nos braços do Senhor, porque teu coração era puro", escreveu a mulher em uma publicação. "Por que tanta covardia com ele? Merecia, não. Covardes. Tiraram meu menino", lamentou ela em outra. "Meu filho, guerreiro, trabalhador. Morreu na corvadia", desabafou em mais uma.

Jonathan era funcionário há dois anos da ONG Contato, que atua em um projeto em parceria com o Governo do Estado. Em nota, a Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável (Seijes) confirmou que o jovem atuava como Auxiliar de Integração do Polo Rio das Pedras, no âmbito do programa 60+ Reabilita, e que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Jonathan. As diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do caso. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.



Cemitério clandestino em Rio das Pedras

No último dia 9, a Polícia Civil encontrou um cemitério clandestino, em Rio das Pedras , após receber informações sobre covas em uma área de mata. Nas buscas, agentes localizaram ossadas enroladas em panos dentro de um buraco. Ao menos um corpo completo foi encontrado, contando com o crânio. A ação aconteceu em meio às investigações do desaparecimento do mototaxista Alan Pereira Martins de Lima, 19.

Em outubro do ano passado, o jovem havia saído da Rocinha, na Zona Sul, onde morava, para visitiar a namorada em Rio das Pedras. Ele estava com amigos em uma pizzaria, quando um miliciano o abordou e ele não foi mais visto. A suspeita da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) é de que a vítima, nascida e criada em Rio das Pedras, tenha sido executada e enterrada no cemitério clandestino.



