Banheiro sem gênero na Uerj - George Magaraia / Reprodução site Uerj

Banheiro sem gênero na UerjGeorge Magaraia / Reprodução site Uerj

Publicado 15/01/2026 12:17

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) inaugurou, na terça-feira (13), o primeiro banheiro sem gênero da instituição. O espaço fica no campus Maracanã, no 10º andar do bloco C, e tem como objetivo atender a todas as pessoas, independentemente de orientação sexual, identidade ou expressão de gênero.

Para a reitora Gulnar Azevedo e Silva, a iniciativa representa um passo importante para o avanço da inclusão na Universidade. “É um símbolo de que estamos avançando nessas pautas sociais, com muito cuidado com a diversidade e com os direitos do cidadão”, afirmou.

A medida foi implementada pela Prefeitura dos Campi em conjunto com a Superintendência de Equidade Étnico-racial e de Gênero (Supeerg). De acordo com informações divulgadas pelo site da instituição, o plano é construir mais unidades em outros andares e prédios, a depender da demanda.

O projeto teve a participação de Grassine de Oliveira, professora e doutoranda da Escola Superior de Desenho Industrial (Esdi) da Universidade, que foi responsável pela arte na parede interna do banheiro. Integrante da comunidade LGBTQIA+ como pessoa trans não-binária, ela destacou a importância da criação do espaço, no Pavilhão Reitor João Lyra Filho. “Ainda existe um caminho longo para introduzir essas questões para a sociedade e a criação desse banheiro é uma forma de cortar caminhos, abrindo portas para pessoas como eu estarem à frente desses projetos”.