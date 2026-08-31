David deixou a 14ª DP (Leblon) acompanhado de advogado após prestar depoimento - Reginaldo Pimenta

David deixou a 14ª DP (Leblon) acompanhado de advogado após prestar depoimentoReginaldo Pimenta

Publicado 31/08/2026 07:25

Rio - O jogador do Vasco, David Corrêa , conhecido como DVD, foi alvo de uma operação conjunta entre as polícias Civil do Rio e do Espírito Santo contra o tráfico interestadual de armas e drogas, além de lavagem de dinheiro. Agentes estiveram na residência do atleta, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, na manhã desta segunda-feira (31).

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Os policiais foram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com o tráfico e com uma facção criminosa, incluindo empresários e atletas profissionais. A operação teve como objetivo conseguir documentos e aparelhos eletrônicos que auxiliem as investigações contra o grupo, que possui ramificações em diferentes estados.

No Rio, os agentes cumpriram mandados na Barra da Tijuca e em Vargem Grande. Além da casa de David, as equipes tiveram como alvo o Centro de Treinamento (CT) Moacyr Barbosa, onde treinam os jogadores do Vasco.

A ação foi coordenada pela 14ª DP (Leblon), com apoio da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Desarme) e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).



A operação integra uma atuação conjunta entre as Polícias Civis dos estados para o cumprimento de medidas judiciais e o enfrentamento de organizações criminosas que atuam de forma interestadual.

Por volta de 9h30, o jogador deixou a 14ª DP (Leblon) junto com um advogado após prestar depoimento. Ele não falou com a imprensa.

Ao O DIA, o Vasco informou que colabora com as autoridades e aguarda a conclusão das investigações.

A reportagem procura a defesa de David. O espaço está aberto para manifestação.

Atleta marcou gol em vitória

David, de 30 anos, marcou um dos gols da vitória de 3 a 1 do Vasco contra o Cruzeiro , em São Januário, na noite do último sábado (29). Com o resultado, o Cruzmaltino chegou a sair da zona do rebaixamento, mas, depois dos jogos deste domingo (30), voltou novamente. A equipe ocupa a 17ª posição.

DVD nasceu em Serra, no Espírito Santo. Começou sua carreira nas categorias de base do Rio Branco-ES e se destacou no Vitória-BA, estreando pelo profissional do clube em 2015. Transferiu-se para o Cruzeiro em 2018 e, em 2020, para o Fortaleza. Em 2022, foi vendido ao Internacional, onde teve momentos de destaque. Em 2023, jogou por empréstimo no São Paulo. Em 2024, chegou ao Vasco.

Pelo Gigante da Colina, o atacante tem 107 jogos, 13 gols e 10 assistências. Nessa temporada, marcou quatro vezes.

Atleta do Vila Nova também é alvo

O lateral-direito Hayner Monjardim, de 30 anos, emprestado pelo Santos ao Vila Nova-GO, também foi alvo de um dos mandados de busca e apreensão nesta segunda. Policiais fizeram buscas na casa e no armário pessoal do atleta no Centro de Treinamento Vila do Tigre, da equipe goiana.

Em nota publicada nas redes sociais, o Vila Nova informou que o jogador, também natural do município de Serra, negou qualquer envolvimento de sua parte com atividades ilícitas.

"Hayner acredita que tenha sido incluído entre os alvos da medida judicial em razão de uma amizade de infância com um dos investigados por tráfico de drogas, que é oriundo da mesma comunidade onde o jogador cresceu, no Espírito Santo, local também relacionado a outros atletas que foram alvo da operação", diz o texto.

O time se colocou à disposição das autoridades e da Justiça para contribuir com o esclarecimento dos fatos. Confira a nota completa no final da reportagem.

A Tropa

A investigação que gerou a ação desta segunda é conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo. Segundo a corporação, agentes do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), cumpriram quatro mandados de prisão. Dois mandados foram cumpridos contra alvos que estavam soltos e um deles também acabou preso em flagrante com uma arma. Outros dois mandados foram cumpridos contra suspeitos que já estão presos.

As diligências acontecem em municípios da Grande Vitória e também em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, além de alvos localizados nos estados do Rio, Goiás e no Distrito Federal.

A operação mobiliza aproximadamente 100 policiais e conta com o apoio operacional da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), todos da Polícia Civil do Espírito Santo.



Os alvos são investigados pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e de armas e lavagem de dinheiro. As investigações buscam reunir elementos que contribuam para o esclarecimento dos delitos e a desarticulação da estrutura criminosa investigada.



O nome da operação, "A Tropa", faz referência à autodenominação utilizada pelos próprios investigados para se referirem ao grupo.



Nota completa do Vila Nova

"O Vila Nova Futebol Clube vem a público se manifestar sobre a Operação A Tropa, que teve entre seus alvos o nosso atleta Hayner, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência e, no Centro de Treinamento Vila do Tigre, exclusivamente em seu armário pessoal, para averiguação.



Segundo relato do próprio atleta, não há qualquer envolvimento de sua parte com atividades ilícitas. Hayner acredita que tenha sido incluído entre os alvos da medida judicial em razão de uma amizade de infância com um dos investigados por tráfico de drogas, que é oriundo da mesma comunidade onde o jogador cresceu, no Espírito Santo, local também relacionado a outros atletas que foram alvo da operação.



A medida tem como objetivo justamente averiguar a eventual existência, ou não, de qualquer relação ilícita entre o atleta e o investigado. Hayner colaborou integralmente com as autoridades e se colocou à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários.



O Vila Nova Futebol Clube também se colocou à disposição das autoridades e da Justiça para contribuir com o esclarecimento de todos os fatos. O clube ressalta que respeita integralmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais para a apuração de qualquer situação.



Até o momento, o atleta segue exercendo normalmente suas atividades profissionais. Ao longo de sua passagem pelo clube, o atleta sempre demonstrou profissionalismo, cumprindo regularmente suas obrigações e não tendo, até então, dado qualquer margem para questionamentos dessa natureza.



O Vila Nova aguarda os desdobramentos da operação e, a partir dos fatos que forem efetivamente apurados pelas autoridades competentes, tomará as medidas que eventualmente se fizerem necessárias.



O clube reforça, por fim, que sempre esteve e continuará à disposição das autoridades, cumprindo rigorosamente seus compromissos legais e colaborando para o esclarecimento dos fatos."

*Colaboração de Hugo Perruso