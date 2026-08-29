Tchê Tchê, dentro da área, abriu o placar em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Tchê Tchê, dentro da área, abriu o placar em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 29/08/2026 23:19





Com o resultado, o Gigante da Colina subiu para a 16ª colocação e saiu momentaneamente da zona do rebaixamento. Os times com chance de ultrapassar o Cruz-Maltino - Internacional, Mirassol e Remo - ainda jogam na rodada. Já o clube mineiro permanece no 5º lugar.



Agora, o Vasco volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Rio — O Vasco venceu o Cruzeiro por 3 a 1 na noite deste sábado (29), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Tchê Tchê, Lucas Freitas e David, sob olhares do empresário Marcos Lamacchia . Felipe Morais diminuiu para os mineiros. O time de Pedro Emanuel teve um grande desempenho: a partir da metade do primeiro tempo, passou a criar um bom volume de chances, esbarrando no goleiro Otávio em muitos dos chutes.Com o resultado, o Gigante da Colina subiu para a 16ª colocação e saiu momentaneamente da zona do rebaixamento. Os times com chance de ultrapassar o Cruz-Maltino - Internacional, Mirassol e Remo - ainda jogam na rodada. Já o clube mineiro permanece no 5º lugar.Agora, o Vasco volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Após vencer a ida por 1 a 0 , o time encara o Vitória na próxima quarta-feira (2), às 21h30, no Barradão, no jogo de volta das quartas de final

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O jogo

A partida começou com a posse de bola alternando entre as equipes, apesar de lançamentos e passes errados de ambos os times. O primeiro chute a gol aconteceu apenas aos sete minutos: Lucho Rodríguez partiu da esquerda para dentro e finalizou, mas Léo Jardim encaixou. O Vasco chegou com perigo aos 15 minutos. Andrés Gómez fez boa jogada pela ponta e cruzou para Adson cabecear para baixo; a bola quicou e Otávio fez grande defesa. No escanteio, a bola sobrou para Colidio, que chutou mascado para o goleiro agarrar.



Em outra ocasião de perigo, aos 21 minutos, Colidio puxou contra-ataque e Adson arriscou passe para Andrés Gómez, mas a bola parou no defensor cruzeirense William. Depois, em novo contragolpe, Adson, desta vez, tomou a decisão de arriscar de longe, mas a bola carimbou a defesa da equipe mineira. Na sequência, aos 30 minutos, Colidio arriscou da entrada da área e Otávio fez outra boa defesa.



O Vasco passava a buscar mais o ataque, até que aos 32 minutos, Tchê Tchê recebeu passe de Colidio e disputou bola na direita com Matheus Henrique; o meia ganhou, invadiu a área e mandou para o fundo da rede. O time de Pedro Emanuel seguiu em cima: Andrés Gómez encontrou Adson, que finalizou para outra intervenção de Otávio. Depois, Colidio cruzou e a bola foi na direção do gol - o goleiro mandou para escanteio. Na cobrança, a defesa do Cruzeiro mandou contra a própria meta, e Otávio fez mais uma defesa.

A equipe de Pedro Emanuel seguiu mais em cima no início do segundo tempo. Com poucos segundos, Paulo Henrique fez cruzamento e por pouco, Andrés Gomez não marcou. Depois, o colombiano recebeu bola na esquerda e chutou em cima do Otávio. Aos oito minutos, Andrés Gómez tocou para Adson dentro da área e o jogador finalizou à esquerda da trave. Em seguida, o Vasco ampliou: Lucas Piton cruzou e Lucas Freitas, livre na segunda trave, empurrou ao fundo da rede. O time teve mais uma chance, com Colidio, que mandou para fora.

O argentino teve outra grande chance na sequência: Andrés Gomez cruzou rasteiro para o companheiro, mas Jonathan Jesus conseguiu desviar a bola. Nesse momento, o Cruzeiro promoveu entradas importantes dos titulares Wesley e Matheus Pereira - o atacante arriscou de longe aos 20 minutos, mas Léo Jardim encaixou. Na sequência, Colidio recebeu lançamento em profundidade e quase saiu na cara do gol, mas Jonathan Jesus afastou o perigo.

Aos 32 minutos, Andrés Gómez quase roubou a bola do goleiro Otávio, que conseguiu fazer o passe. Logo depois, Colidio recebeu passe e chutou cruzado, para fora. Os mineiros tentaram crescer na reta final da partida, mas ainda sem levar perigo ao gol do Vasco. O Gigante da Colina, no entanto, ainda teve mais chances. Em uma delas, Paulo Henrique recebeu em boas condições e acabou mandando para fora. Já nos acréscimos, David cabeceou após cruzamento de Ramon Rique. Depois, Matheus Pereira lançou para Felipe Morais cabecear e diminuir o placar.