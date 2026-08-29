Marcos Lamacchia no gramado antes do confronto contra o Cruzeiro, em São JanuárioReprodução / Premiere
Marcos Lamacchia comparece a São Januário para assistir ao jogo do Vasco
Empresário, um dos interessados na compra da SAF do Cruz-Maltino, circulou ao redor do gramado e cumprimentou torcedores
Pedro Emanuel detalha estratégias em vitória do Vasco sobre o Cruzeiro
Treinador ressaltou que a equipe está 'dando a vida' e ressaltou a importância do trabalho mental com os jogadores do Cruz-Maltino
David rasga elogios a Pedro Emanuel: 'Ajuda muito a equipe'
Jogador comentou sobre a posição que vem fazendo em campo e destacou importância de vitória dentro de casa, após jogo contra o Cruzeiro
Vasco vence Cruzeiro em São Januário e dorme fora do Z4 do Brasileirão
Sob olhares de Marcos Lamacchia, Tchê Tchê, Lucas Freitas e David garantiram os três pontos ao Cruz-Maltino, que teve grande atuação
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Zico declara torcida para o Vasco na Copa do Brasil
Maior ídolo da história do Flamengo, o 'Galinho de Quintino' disse que busca sempre apoiar clubes cariocas para fortalecer o futebol do Rio
Clube argentino pede cerca de R$ 10 milhões para o Vasco por meia
Jogador, de 24 anos, pode ser o quinto reforço do Cruz-Maltino na temporada; atleta entrou em campo em 27 jogos e fez cinco gols no ano
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