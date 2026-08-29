Marcos Lamacchia no gramado antes do confronto contra o Cruzeiro, em São Januário - Reprodução / Premiere

Marcos Lamacchia no gramado antes do confronto contra o Cruzeiro, em São JanuárioReprodução / Premiere

Publicado 29/08/2026 22:13

Rio - O empresário Marcos Lamacchia, um dos interessados na compra da SAF do Vasco , marcou presença em São Januário neste sábado (29), antes do jogo contra o Cruzeiro. Ele foi ao campo antes da partida, circulou ao redor do gramado e acenou aos torcedores. Os vascaínos, por sua vez, fizeram uma bandeira em homenagem ao administrador.

O processo de compra da SAF deu um novo passo nesta sexta-feira (28). A Justiça do Rio publicou um edital que estabelece as regras para o processo competitivo da venda - o documento abre espaço para que eventuais interessados apresentem ofertas.

O procedimento em questão prevê alienação UPI Equity, que representa 90% do capital social total e votante da nova SAF. A primeira proposta é de Marcos Lamacchia, que serve como uma referência mínima.

O empresário se comprometeu com um aporte de R$ 500 milhões no futebol. O valor seria dividido em R$ 100 milhões anuais, corrigidos pelo INPC.