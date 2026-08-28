Alan Lescano com a camisa de clube argentinoDivulgação / Argentinos Jrs.

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Pedro Logato
Rio - Depois de oficializar a chegada do atacante Bruno Duarte, de 30 anos, o Vasco continua desejando a contratação de jogadores do meio para frente. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o Cruz-Maltino avalia Alan Lescano, de 24 anos, que atua no Argentinos Jrs.
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Até o momento, o clube carioca já finalizou a contratação de quatro reforços para a temporada. O Cruz-Maltino anunciou as contratações do lateral-esquerdo Paulinho, do volante Santiago Sosa e dos atacante Facundo Colidio e Bruno Duarte.
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Atualmente, o Vasco encontra-se em uma situação diferente na temporada. O clube está nas quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas figura na penúltima colocação no Brasileiro, bem ameaçado de rebaixamento.
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Revelado pelo Gimnasia, Lescano chegou ao Argentinos Jrs em 2023. No ano seguinte viveu sua melhor temporada com 45 jogos, 12 gols e quatro assistências. Em 2026, ele entrou em campo em 27 partidas e balançou as redes em cinco vezes.