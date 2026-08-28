Alan Lescano com a camisa de clube argentinoDivulgação / Argentinos Jrs.
Vasco tem interesse na contratação de apoiador argentino
Jogador, de 24 anos, pode ser o quinto reforço do Cruz-Maltino na temporada; atleta entrou em campo em 27 jogos e fez cinco gols no ano
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Comissão concorda com vermelho para Barros; CBF divulga áudio do VAR
Volante do Vasco foi expulso no primeiro tempo do jogo contra o Vitória, em São Januário; lance gerou reclamação do lado cruz-maltino
Ex-alvo do Vasco negocia com gigante holandês
Atacante de seleção uruguaia, que defende o América-MEX, recebeu proposta de um clube com quatro taças da Liga dos Campeões
Vasco anuncia contratação do atacante Bruno Duarte
Centroavante, que estava no Estrela Vermelha (SER), assinou vínculo com o Cruz-Maltino até o fim de 2028: ‘Venho com vontade de ajudar’
Torcedores do Vasco veem 'preguiça' na confecção de novo uniforme
Cruz-Maltino apresentou a terceira camisa nesta sexta-feira (28); novidade é a presença da cor amarela e também referências à navegação
Colidio tem bom início no Vasco e pode receber mais chances de titular
Argentino teve seu nome gritado pela torcida ao ser substituído no jogo com o Vitória e está se consolidando como peça importante no ataque
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