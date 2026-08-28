Nova terceira camisa do Vasco tem a cor amarela em referência às velas das embarcações portuguesas durante as grandes navegaçõesDivulgação

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João André Pombo
Rio - A Nike lançou o novo terceiro uniforme do Vasco para o resto de 2026, o primeiro desde que a fabricante se tornou patrocinadora do clube. Nas redes sociais, a repercussão não foi tão positiva. Alguns torcedores afirmaram que houve preguiça por parte da confecção.

A nova Camisa III do @vascodagama chegou. Uma homenagem à tradição do clube e à força incomparável da torcida.

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Carregando a frase "Toda vela nasce para encontrar o vento, o nosso sopra em São Januário" a ideia principal da novidade é formar um parelelo, entre o vento que levava às embarcações dos portugueses ao redor do mundo, com a torcida vascaína que "carrega" a equipe.
A referência principal foi feita ao próprio Vasco da Gama, navegador português que dá nome ao clube do Rio. Além disso, detalhes amarelos também fizeram parte do novo uniforme.
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Grande parte dos torcedores alegaram que o "design" da camisa é muito simples, mesmo acreditam que a proposta é boa, a falta de detalhes é o fator que peca.
"(...) Parece camisa de R$ 20, que você pede pra colocar só o escudo e o símbolo da Nike e escolhe uma cor, que terceiro uniforme preguiçoso esse da Nike viu", criticou o torcedor por meio do X, com revolta pela simplicidade excessiva que a fabricante trouxe na camiseta. Outro foi além: "Esse uniforme é a coisa mais ridícula que já fizeram para o Vasco usar!!! Passou a Champs!", relembrando ainda outro uniforme que foi muito criticado em 2009.
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Além disso, rivais e torcedores do próprio Vasco perceberam uma semelhança muito grande entre o lançamento, e uma camisa do Corinthians de 2024.
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Também houve muito pedidos para que a Kappa, fornecedora anterior do clube, retornasse para o Vasco, após as insatisfações recentes da torcida com a Nike: "No final das contas era só o renome mesmo né, porque as três últimas terceiras camisas da Kappa foram insanas".
VEJA AS CRÍTICAS
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Torcedores repercutem o novo terceiro uniforme do Vasco - Reprodução/ X @LittleDoly
Torcedores repercutem o novo terceiro uniforme do Vasco - Reprodução/ X @Wthi4ago
Torcedores repercutem o novo terceiro uniforme do Vasco - Reprodução/ X @AlessandrodoCa9
Torcedores repercutem o novo terceiro uniforme do Vasco - Reprodução/ X @flipflops_
Torcedores repercutem o novo terceiro uniforme do Vasco - Reprodução/ X @PhabricioCRVG
Torcedores repercutem o novo terceiro uniforme do Vasco - Reprodução/ X @diogozsb
Torcedores repercutem o novo terceiro uniforme do Vasco - Reprodução/ X @nabuucodonosor
Torcedores repercutem o novo terceiro uniforme do Vasco - Reprodução/ X @Camerawbonner
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato