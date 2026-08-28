Nova terceira camisa do Vasco tem a cor amarela em referência às velas das embarcações portuguesas durante as grandes navegações - Divulgação

Nova terceira camisa do Vasco tem a cor amarela em referência às velas das embarcações portuguesas durante as grandes navegaçõesDivulgação

Publicado 28/08/2026 13:44

— Vasco da Gama (@VascodaGama) August 28, 2026

Carregando a frase "Toda vela nasce para encontrar o vento, o nosso sopra em São Januário" a ideia principal da novidade é formar um parelelo, entre o vento que levava às embarcações dos portugueses ao redor do mundo, com a torcida vascaína que "carrega" a equipe.

A referência principal foi feita ao próprio Vasco da Gama, navegador português que dá nome ao clube do Rio. Além disso, detalhes amarelos também fizeram parte do novo uniforme.

Grande parte dos torcedores alegaram que o "design" da camisa é muito simples, mesmo acreditam que a proposta é boa, a falta de detalhes é o fator que peca.

"(...) Parece camisa de R$ 20, que você pede pra colocar só o escudo e o símbolo da Nike e escolhe uma cor, que terceiro uniforme preguiçoso esse da Nike viu", criticou o torcedor por meio do X, com revolta pela simplicidade excessiva que a fabricante trouxe na camiseta. Outro foi além: "Esse uniforme é a coisa mais ridícula que já fizeram para o Vasco usar!!! Passou a Champs!", relembrando ainda outro uniforme que foi muito criticado em 2009.

Além disso, rivais e torcedores do próprio Vasco perceberam uma semelhança muito grande entre o lançamento, e uma camisa do Corinthians de 2024.

fazer uma camisa igual a essa mudando detalhes minimos é uma má fé extrema com o Vasco pic.twitter.com/MMJvW5LYIz — LUCA私 (@eu_lluca) August 28, 2026 LEIA MAIS: Vasco terá novidade na defesa para enfrentar o Cruzeiro

Também houve muito pedidos para que a Kappa, fornecedora anterior do clube, retornasse para o Vasco, após as insatisfações recentes da torcida com a Nike: "No final das contas era só o renome mesmo né, porque as três últimas terceiras camisas da Kappa foram insanas".

VEJA AS CRÍTICAS Também houve muito pedidos para que a Kappa, fornecedora anterior do clube, retornasse para o Vasco, após as insatisfações recentes da torcida com a Nike: "No final das contas era só o renome mesmo né, porque as três últimas terceiras camisas da Kappa foram insanas".

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato