Nova terceira camisa do Vasco tem a cor amarela em referência às velas das embarcações portuguesas durante as grandes navegações - Divulgação

Nova terceira camisa do Vasco tem a cor amarela em referência às velas das embarcações portuguesas durante as grandes navegaçõesDivulgação

Publicado 28/08/2026 09:40

inteiramente na cor amarela, mantendo a tendência de

A nova terceira camisa do Vasco foi anunciada nesta sexta-feira (28) e traz referências a velas de uma caravela portuguesa, presente no escudo do clube. Por isso, a nova peça é, mantendo a tendência de uniformes alternativos dos clubes

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O novo uniforme do Cruz-Maltino também possui gola em 'V' com imagem da caravela do escudo na parte de dentro, assim como detalhes pretos nas mangas e nas laterais. A estreia está marcada para este sábado (29), contra o Cruzeiro, às 21h20, em São Januário.



O design produzido pela Nike busca fazer uma relação entre clube, torcida e as velas das embarcações portuguesas utilizadas para navegar pelo oceano nos séculos XIV, XV e XVI. Não à toa, a campanha de lançamento ganhou o nome de "Nascida do Vento".



"O lançamento da nossa terceira camisa conecta elementos da nossa história à força da nossa torcida que não ergue a voz apenas para fazer barulho, mas para dar força às velas e mudar o jogo. Assim como o vento impulsiona o barco, o Vasco avança movido pela força dos gritos que vêm das arquibancadas", explicou o presidente do Vasco, Pedrinho.