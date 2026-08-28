Nova terceira camisa do Vasco tem a cor amarela em referência às velas das embarcações portuguesas durante as grandes navegaçõesDivulgação
Veja imagens da nova terceira camisa do Vasco: 'Nascida do vento'
Gigante da Colina e Nike apresentam uniforme com cor em referência a velas das caravelas e fazem relação com a torcida vascaína
Vasco perde para o Palmeiras e fica em desvantagem em final no sub-20
Erick Belé anotou o único gol da partida; jogo da volta da decisão do Brasileirão da categoria acontecerá na próxima sexta-feira (4)
SAF do Vasco: Justiça publica edital sobre processo competitivo
Ele traz publicidade e abre espaço para interessados; a primeira proposta, de Marcos Lamacchia, serve como uma referência mínima
Vasco tem interesse na contratação de apoiador argentino
Jogador, de 24 anos, pode ser o quinto reforço do Cruz-Maltino na temporada; atleta entrou em campo em 27 jogos e fez cinco gols no ano
Comissão concorda com vermelho para Barros; CBF divulga áudio do VAR
Volante do Vasco foi expulso no primeiro tempo do jogo contra o Vitória, em São Januário; lance gerou reclamação do lado cruz-maltino
Ex-alvo do Vasco negocia com gigante holandês
Atacante de seleção uruguaia, que defende o América-MEX, recebeu proposta de um clube com quatro taças da Liga dos Campeões
Vasco anuncia contratação do atacante Bruno Duarte
Centroavante, que estava no Estrela Vermelha (SER), assinou vínculo com o Cruz-Maltino até o fim de 2028: ‘Venho com vontade de ajudar’
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