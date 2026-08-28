Vasco se manifestou sobre a movimentação - Leandro Amorim | Vasco Da Gama

Vasco se manifestou sobre a movimentaçãoLeandro Amorim | Vasco Da Gama

Publicado 28/08/2026 18:29 | Atualizado 29/08/2026 09:38

A Justiça do Rio, nesta sexta-feira (28), publicou o edital que estabelece as regras para o processo competitivo da venda da SAF do Vasco . Ele traz publicidade e abre espaço para que eventuais interessados apresentem ofertas.

O procedimento em questão prevê alienação UPI Equity, que representa 90% do capital social total e votante da nova SAF. A primeira proposta é de Marcos Lamacchia, que serve como uma referência mínima.

O empresário se comprometeu com um aporte de R$ 500 milhões no futebol. O valor seria dividido em R$ 100 milhões anuais, corrigidos pelo INPC.

O dinheiro deve ser destinado exclusivamente ao futebol. Dessa forma, não há possibilidade de utilizá-lo para amortização de dívidas.



Entre os pontos presentes no edital, está garantir equilíbrio do fluxo de caixa da nova SAF nos cinco primeiros anos. Portanto, no caso das receitas não serem suficientes, caberá ao investidor cobrir integralmente as despesas operacionais e investimentos necessários.

Além disso, se a nova SAF não tiver caixa suficiente para cumprir compromissos da recuperação judicial, dívidas tributárias, extraconcursais ou investimentos previstos, será necessário fazer aportes adicionais. Vale destacar que estes novos aportes não dão direito a aumento da participação do investidor.

Veja a nota do Vasco

Em cumprimento à decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da Recuperação Judicial nº 0943414-78.2024.8.19.0001, o Club de Regatas Vasco da Gama (CRVG) e a Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol (Vasco SAF) tornam público que se encontra em preparação o processo para alienação da UPI Equity, que envolve o controle acionário da Vasco SAF.



A presente divulgação atende à determinação judicial de publicização da aproximação da venda da UPI Equity e tem por finalidade dar conhecimento a eventuais interessados na aquisição do ativo, possibilitando sua manifestação nos autos da Recuperação Judicial.



Eventuais interessados poderão se manifestar diretamente no processo, inclusive sob sigilo, caso assim desejem.



A alienação da UPI Equity é objeto de requerimento de deflagração de processo competitivo apresentado pelo CRVG e pela Vasco SAF, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores e homologado judicialmente, observadas as condições a serem estabelecidas no respectivo edital e as determinações do Juízo da Recuperação Judicial.



Processo nº 0943414-78.2024.8.19.0001

4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro