Brian Rodríguez é atacante do América-MEXReprodução / Instagram @brianrodriguez_10
Ex-alvo do Vasco negocia com gigante holandês
Atacante de seleção uruguaia, que defende o América-MEX, recebeu proposta de um clube com quatro taças da Liga dos Campeões
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Vasco anuncia contratação do atacante Bruno Duarte
Centroavante, que estava no Estrela Vermelha (SER), assinou vínculo com o Cruz-Maltino até o fim de 2028: ‘Venho com vontade de ajudar’
Torcedores do Vasco veem 'preguiça' na confecção de novo uniforme
Cruz-Maltino apresentou a terceira camisa nesta sexta-feira (28); novidade é a presença da cor amarela e também referências à navegação
Colidio tem bom início no Vasco e pode receber mais chances de titular
Argentino teve seu nome gritado pela torcida ao ser substituído no jogo com o Vitória e está se consolidando como peça importante no ataque
Vasco terá novidade na defesa para enfrentar o Cruzeiro
Pedro Emanuel precisará fazer mudança na zaga para o duelo deste sábado (29), pelo Campeonato Brasileiro; Robert Renan está fora
Veja imagens da nova terceira camisa do Vasco: 'Nascida do vento'
Gigante da Colina e Nike apresentam uniforme com cor em referência a velas das caravelas e fazem relação com a torcida vascaína
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