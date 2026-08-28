Brian Rodríguez é atacante do América-MEX - Reprodução / Instagram @brianrodriguez_10

Brian Rodríguez é atacante do América-MEXReprodução / Instagram @brianrodriguez_10

Publicado 28/08/2026 16:38

México - Alvo do Vasco nos últimos meses, o atacante uruguaio Brian Rodríguez pode estar de saída do América-MEX para o futebol europeu. O Ajax, da Holanda, enviou uma proposta de 12 milhões de dólares (R$ 62 milhões) ao clube mexicano pelo jogador, segundo o jornalista argentino César Luis Merlo.

viu as conversas esfriarem em virtude dos altos valores pedidos pelo América-MEX. Desde o início desta janela de transferências, Brian Rodríguez foi especulado no Vasco e no Cruzeiro. O Cruz-Maltino insistiu no negócio por mais tempo, mas

Com isso, o Vasco focou nas chegadas de Colidio Bruno Duarte para o setor. Em paralelo, o Ajax — tetra da Liga dos Campeões e gigante no futebol holandês — apareceu disposto a pagar o preço. Segundo a apuração, a oferta ainda inclui um bônus por metas cumpridas, e já está nas mãos da diretoria mexicana.

Brian Rodríguez, de 26 anos, defendeu a seleção uruguaia na Copa do Mundo de 2026 e é um dos destaques do América-MEX. Revelado em seu país natal pelo Peñarol, o atacante passou pelo LAFC, dos Estados Unidos, e foi emprestado ao UD Almería, da Espanha, até chegar à sua equipe atual.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato