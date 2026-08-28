Bruno Duarte é o novo reforço do Vasco - Divulgação / Vasco

Bruno Duarte é o novo reforço do VascoDivulgação / Vasco

Publicado 28/08/2026 13:58 | Atualizado 28/08/2026 16:50

Vasco anunciou nesta sexta-feira (28) a contratação do atacante Bruno Duarte, que estava no Estrela Vermelha (SER). O jogador assinou vínculo com o Cruz-Maltino até dezembro de 2028.

“Eu venho pronto e com vontade de ajudar o Vasco com o máximo de gols e assistências possíveis. Atacante vive disso, em qualquer clube que passa”, disse o centroavante, ao site oficial do clube.

Bruno Duarte acumulou passagens pelas categorias de base do São Paulo e do Palmeiras até se profissionalizar pela Portuguesa-SP. De lá, seguiu para o Lviv (UCR) e, depois, defendeu Vitória de Guimarães (POR), Damac FC (SAU) e Farense (POR). No Estrela Vermelha (SER), fez 42 gols e deu 14 assistências em 98 partidas.

O novo camisa 19 do Vasco já consta no BID da CBF e está apto para enfrentar o Cruzeiro neste sábado (29), às 21h20 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O anúncio do Vasco



