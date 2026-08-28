Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
O português tem algumas opções para jogar ao lado de Carlos Cuesta. Uma delas é Lucas Freitas, reserva direto na posição. Saldivia corre por fora na disputa. Outra alternativa é adaptar Santiago Sosa, volante recém-contratado que também pode atuar por ali.
Robert Renan é peça carimbada na escalação e um dos pilares do setor defensivo cruz-maltino. Em 2026, soma dois gols em 40 jogos, todos entre os titulares.
Vasco e Cruzeiro vão se enfrentar às 21h20 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina vive situação delicada e precisa vencer para respirar na competição. Neste momento, soma 22 pontos e ocupa a vice-lanterna.
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