Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

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Theo Faria
Técnico do Vasco, Pedro Emanuel terá de fazer uma mudança na linha de defesa para encarar o Cruzeiro, neste sábado (29). O zagueiro Robert Renan levou o terceiro cartão amarelo na goleada sofrida para o Palmeiras, no último domingo (23), e precisará cumprir suspensão automática.
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O português tem algumas opções para jogar ao lado de Carlos Cuesta. Uma delas é Lucas Freitas, reserva direto na posição. Saldivia corre por fora na disputa. Outra alternativa é adaptar Santiago Sosa, volante recém-contratado que também pode atuar por ali.

Robert Renan é peça carimbada na escalação e um dos pilares do setor defensivo cruz-maltino. Em 2026, soma dois gols em 40 jogos, todos entre os titulares.
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Vasco e Cruzeiro vão se enfrentar às 21h20 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina vive situação delicada e precisa vencer para respirar na competição. Neste momento, soma 22 pontos e ocupa a vice-lanterna.