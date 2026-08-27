Os diretores Admar Lopes e Felipe Loureiro foram alguns dos vascaínos na confusão com o árbitro Matheus Candançan no intervalo - Reprodução/TV Globo

Os diretores Admar Lopes e Felipe Loureiro foram alguns dos vascaínos na confusão com o árbitro Matheus Candançan no intervaloReprodução/TV Globo

Publicado 27/08/2026 10:42 | Atualizado 27/08/2026 10:42

árbitro da partida, Matheus Candançan, apontou na súmula uma série de ataques sofridos, inclusive com um soco em sua direção que acertou outro membro da equipe de arbitragem. O Vasco conseguiu o 1 a 0 heroico , com um a manos, sobre o Vitória, mas pode ter problemas no STJD. O, apontou na súmula uma série de ataques sofridos, inclusive com

A revolta dos vascaínos com a expulsão de Barros aos 17 minutos do primeiro tempo do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil gerou uma grande confusão no intervalo. Os diretores Admar Lopes e Felipe Loureiro estavam entre os envolvidos que cercaram árbitro e auxiliares na chegada ao túnel de acesso ao vestiário.



O caso mais grave, segundo Candançan, seria uma soco desferido pelo preparador de goleiros Nelcirio Franchin que acertou o quarto árbitro, Paulo Roberto Alves Júnior.

"Quando a equipe de arbitragem finalmente conseguiu chegar ao túnel de acesso e iniciou a descida das escadas, o Sr. Nelcirio Franchin veio pela lateral da escada que dá acesso ao vestiário da equipe mandante e tentou desferir um soco contra o árbitro, atingindo o braço do 4º árbitro. O referido indivíduo foi novamente contido pelo policiamento", afirmou.

Os ataques à arbitragem, segundo a súmula

Antes da agressão, a equipe de arbitragem recebeu muitos ataques e xingamentos, segundo a súmula. O primeiro foi do coordenador de performance do Vasco, Daniel Felix, que teria impedido a saída de campo "de forma grosseira e ofensiva, proferindo as seguintes palavras: ‘O que que você fez, c...? A bola tocou na mão do Kayzer, por...'".

Um segurança do Vasco precisou ser contido pelo policiamento, segundo Candançan, ao ir em direção a ele e o xingá-lo.



O árbitro ainda apontou ataques da torcida do Vasco que arremessou "diversos copos contendo líquidos, bem como pedras de gelo, em direção à equipe de arbitragem, provenientes do setor destinado à torcida da equipe mandante”.



Após a partida, Felipe voltou a ir em direção a Candançan e disse, segundo ele: "O VAR te f...! Você vai ver que o VAR te f...!". E Admar Lopes o atacou: "Uma bosta! Um lixo de arbitragem!"



Veja o relato completo do árbitro de Vasco x Vitória



"Após o término do primeiro tempo, ainda dentro do campo de jogo, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, o Sr. Daniel Félix, identificado como coordenador de performance da equipe do Vasco, abordou a equipe de arbitragem de forma grosseira e ofensiva, proferindo as seguintes palavras: ‘O que que você fez, car...? A bola tocou na mão do Kayzer, por..!’. Durante a abordagem, permaneceu com o dedo em riste e impediu a saída da equipe de arbitragem do campo de jogo.



Quando a equipe de arbitragem conseguiu deixar o campo de jogo em direção ao vestiário, foi novamente abordada, desta vez de forma ainda mais agressiva e ofensiva, por um funcionário do Vasco, identificado como segurança. O referido funcionário partiu em direção à equipe de arbitragem, proferindo os seguintes xingamentos: ‘Vai tomar no c#! você acabou com o jogo!’. Diante de sua atitude agressiva, foi necessário que o policiamento o contivesse, dando início a um tumulto.



Na sequência, partiram em direção à equipe de arbitragem os Srs. Nelcirio Franchin, identificado como treinador de goleiros; Admar Lopes, identificado como diretor executivo de futebol; e Felipe Jorge Loureiro, identificado como diretor técnico, todos integrantes da equipe do Vasco. De maneira agressiva e reiterada, os referidos profissionais tentavam forçar a passagem pelo bloqueio policial com o objetivo de se aproximar da equipe de arbitragem.



Ressalto que o Sr. Felipe Jorge Loureiro permaneceu proferindo as seguintes palavras: ‘Bateu na mão, c...!”, enquanto o Sr. Nelcirio Franchin proferia repetidamente: ‘Covarde, filho da p...!'.



Nesse momento, enquanto a equipe de arbitragem permanecia impossibilitada de prosseguir em direção ao túnel de acesso aos vestiários, foram arremessados diversos copos contendo líquidos, bem como pedras de gelo, em direção à equipe de arbitragem, provenientes do setor destinado à torcida da equipe mandante.



Quando a equipe de arbitragem finalmente conseguiu chegar ao túnel de acesso aos vestiários e iniciou a descida das escadas, o Sr. Nelcirio Franchin veio pela lateral da escada que dá acesso ao vestiário da equipe mandante e tentou desferir um soco contra o árbitro, atingindo o braço do 4º árbitro. O referido indivíduo foi novamente contido pelo policiamento.



No retorno da equipe de arbitragem ao campo de jogo para o início do segundo tempo, foram novamente arremessadas pedras de gelo em direção à equipe de arbitragem, provenientes da torcida da equipe mandante.



Após o término da partida, enquanto a equipe de arbitragem descia as escadas de acesso ao vestiário, o Sr. Felipe Jorge loureiro proferiu as seguintes palavras: ‘O VAR te fod...! Você vai ver que o VAR te f...!’.” Na mesma ocasião, o Sr. Admar Lopes proferiu as seguintes palavras, em tom ofensivo: ‘Uma bos...! um lixo de arbitragem!’”.