Independiente Santa Fé venceu River Plate por 8 a 7 nos pênaltisDivulgação / Independiente Santa Fé
Ind. Santa Fé supera River Plate e enfrentará Vasco na Sul-Americana
Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, time colombiano venceu os argentinos nas penalidades por 8 a 7 e garantiu vaga às quartas
Ind. Santa Fé supera River Plate e enfrentará Vasco na Sul-Americana
Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, time colombiano venceu os argentinos nas penalidades por 8 a 7 e garantiu vaga às quartas
Andrés Gómez elogia time após triunfo com um a menos: 'Espetacular'
Vasco superou o Vitória por 1 a 0 nesta quarta-feira (26), mesmo depois de expulsão de Cauan Barros ainda no primeiro tempo
Com um a menos, Vasco vence Vitória pelas quartas da Copa do Brasil
Cruz-Maltino superou expulsão de Cauan Barros no primeiro tempo, criou boas chances e chegou ao resultado com gol de Andrés Gómez
Cuiabano será desfalque do Vasco contra o Vitória
Comissão técnica optou por preservar lateral-esquerdo para a partida contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (29)
Ídolo de Vasco e Vitória prevê 'equilíbrio' em duelo na Copa do Brasil
Querido pelas torcidas dos dois clubes, que se enfrentam nesta quarta-feira (26), Ramon Menezes deu pitacos sobre o confronto
Vasco acerta a contratação de atacante que estava no futebol sérvio
Jogador, de 30 anos, deve assinar contrato nos próximos dias e chega para reforçar o setor ofensivo após passagem pelo futebol europeu
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