Independiente Santa Fé venceu River Plate por 8 a 7 nos pênaltis - Divulgação / Independiente Santa Fé

Independiente Santa Fé venceu River Plate por 8 a 7 nos pênaltisDivulgação / Independiente Santa Fé

Publicado 27/08/2026 00:08 | Atualizado 27/08/2026 00:08

O Independiente Santa Fé, da Colômbia, superou o River Plate após empate em 1 a 1 no tempo normal e vitória na disputa de pênaltis por 8 a 7 na noite desta quarta-feira (26), no Monumental de Nuñez, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe enfrentará o Vasco nas quartas da competição.

O resultado aprofunda a crise do clube argentino, que ganhou apenas uma das nove partidas desde o retorno da Copa do Mundo.

Depois do empate em 0 a 0 na partida de ida, os times entraram em campo precisando do resultado positivo. Driussi abriu o placar para os argentinos aos seis minutos do segundo tempo; depois, aos 34 minutos, Fagúndez empatou para os colombianos.

Nas penalidades, os 10 jogadores de linha de cada time cobraram, e a série ficou empatada em 7 a 7. No último chute, o goleiro do River Plate, Beltrán, errou a cobrança, enquanto o goleiro colombiano, Asprilla, acertou o arremate decisivo.