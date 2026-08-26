Andrés Gómez, do Vasco, comemora seu gol na partida de ida da Copa do Brasil entre Vasco e Vitória - André Fabiano / Estadão Conteúdo

Andrés Gómez, do Vasco, comemora seu gol na partida de ida da Copa do Brasil entre Vasco e VitóriaAndré Fabiano / Estadão Conteúdo

Publicado 26/08/2026 23:49





LEIA MAIS: Vasco acerta a contratação de atacante que estava no futebol sérvio "Primeiramente, glória e honra a Deus, porque hoje permitiu esta vitória. E também ao grupo, que se mostrou espetacular. Ganhamos o jogo com um a menos. O esforço que fizemos, lutamos com a bola. A glória é a Deus, e também ao torcedor, que está nos apoiando sempre, sem se importar com a dificuldade que temos. E já estamos pensando no próximo jogo, que é importante para a gente."

Em seguida, Andrés Gómez falou do próximo duelo, contra o Cruzeiro. "Isso é Vasco, sempre com luta. O próximo jogo é contra o Cruzeiro, vamos buscar os três pontos que precisamos", disse. A bola rola neste sábado (29), às 21h20, em São Januário.