Rio — O atacante Andrés Gómez, autor do gol do triunfo do Vasco sobre o Vitória por 1 a 0 nesta quarta-feira (26), pelas quartas de final da Copa do Brasil, elogiou a garra da equipe. O Cruz-Maltino venceu o confronto com um a menos desde o primeiro tempo, após a expulsão de Cauan Barros. O jogador também destacou a importância do duelo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.
"Primeiramente, glória e honra a Deus, porque hoje permitiu esta vitória. E também ao grupo, que se mostrou espetacular. Ganhamos o jogo com um a menos. O esforço que fizemos, lutamos com a bola. A glória é a Deus, e também ao torcedor, que está nos apoiando sempre, sem se importar com a dificuldade que temos. E já estamos pensando no próximo jogo, que é importante para a gente."
Em seguida, Andrés Gómez falou do próximo duelo, contra o Cruzeiro. "Isso é Vasco, sempre com luta. O próximo jogo é contra o Cruzeiro, vamos buscar os três pontos que precisamos", disse. A bola rola neste sábado (29), às 21h20, em São Januário.
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