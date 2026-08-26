De olho em uma vaga na semifinal, Vasco e Vitória vão se enfrentar nesta quarta-feira (26), no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), em São Januário. A partida de volta acontecerá na próxima semana, dia 2, no mesmo horário, no Barradão.
Onde assistir?
O duelo terá transmissão da Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e do Prime Vídeo (streaming).
Como chega o Vasco
O Cruz-Maltino passa por um momento delicado, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. No último domingo (23), foi goleado por 4 a 1 pelo Palmeiras, no Nubank Parque. Antes, porém, garantiu classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana ao eliminar o Olimpia (PAR).
Pedro Emanuel não deve promover grandes mudanças na escalação. No entanto, Cuiabano é dúvida. No ataque, Colidio pode entrar no lugar de David.
Como chega o Vitória
O Leão da Barra quer se recuperar do revés por 2 a 0 para o Bahia, em casa, também no domingo (23). O time de Jair Ventura busca o equilíbrio, já que tem oscilado bastante - duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco confrontos.
O técnico não contará com o atacante Diego Tarzia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com o volante Baralhas, que tem um desconforto muscular. Caíque Gonçalves, recuperado de lesão, vive expectativa para voltar ao meio-campo.
Vasco x Vitória
Ficha técnica
Data e hora: 26/08/2026, às 21h30 (de Brasília) Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP) Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio (David). Técnico: Pedro Emanuel.
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves (Walace), Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.
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