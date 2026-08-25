Ronaldo Martinez com a camisa do TalleresDivulgação / Talleres
Presidente de clube argentino afirma que Vasco tem desejo por atacante
Jogador, de 30 anos, passou por Cerro Porteño e Platense; paraguaio anotou quatro gols em 24 partidas na temporada atual
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Vasco está perto de contratar atacante que atua futebol sérvio
Bruno Duarte, de 30 anos, deve assinar contrato nos próximos dias e chega para reforçar o setor ofensivo após passagem pelo futebol europeu
Torcida do Vasco critica titularidade de Tchê Tchê nas redes sociais
Meio-campista tem sido peça carimbada no time sob o comando de Pedro Emanuel; ele só ficou fora de dois jogos desde a chegada do técnico
Após gol sobre o Palmeiras, Colidio pode assumir titularidade no Vasco
Argentino marcou no fim de semana e tem chance de aparecer na escalação diante do Vitória, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (26)
Vasco tenta repetir feito de mais de 30 anos na Copa do Brasil
Cruz-Maltino disputa a fase de quartas de final do torneio de mata-mata contra o Vitória e busca chegar à semifinal outra vez
Torcida do Vasco esgota ingressos para ‘decisão’ na Copa do Brasil
Cruz-Maltino enfrentará o Vitória nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no jogo de ida das quartas de final
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