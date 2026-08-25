Ronaldo Martinez com a camisa do Talleres - Divulgação / Talleres

Ronaldo Martinez com a camisa do TalleresDivulgação / Talleres

Publicado 25/08/2026 17:01

Rio - O Vasco está no mercado em busca de atacantes. De acordo com informações da imprensa argentina, o presidente do Talleres, Andrés Fassi, afirmou que o Cruz-Maltino fez uma consulta pelo atacante Ronaldo Martínez, de 30 anos.

Revelado pelo Cerro Porteño, o atacante já passou por clubes como Central Norte, Platense, ambos da Argentina, The Strongest, da Bolívia, e Residência, do Paraguai. Ele atua pelo Talleres desde o começo da atual temporada.

O Vasco deseja a contratação de atacantes e intensificou a busca desde que Brenner sofreu uma fratura no dedo do pé. O atacante deverá ficar algumas semanas longe dos gramados.

Na atual temporada, Ronaldo Martínez entrou em campo para defender o Talleres em 24 partidas. O atacante anotou quatro gols e deu três assistências.