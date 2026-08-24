Vasco vive situação delicada - Vilmar Bannach / ModusFocus / Estadão Conteúdo

Vasco vive situação delicadaVilmar Bannach / ModusFocus / Estadão Conteúdo

Publicado 24/08/2026 17:21

Rio - A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro não anda nada bem. Em penúltimo lugar, o Cruz-Maltino já vê o risco de rebaixamento se tornar algo realmente grande. De acordo com informações do portal "Infobola", que conta com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o clube de São Januário tem 69% de possibilidades de disputar a Série B no ano que vem.

O Vasco entrou em campo em 23 partidas, foi derrotado em 11 vezes, empatou sete e venceu apenas cinco jogos. O Cruz-Maltino somou 22 pontos, estando à frente somente da Chapecoense, que tem apenas 14 pontos em 23 jogos.

O clube catarinense, inclusive, tem 99% de risco de cair para a Segundonda. Depois do Vasco e da Chape, o Remo aparece com 53%. O Internacional, que está momentaneamente fora da zona de rebaixamento, tem 48% de risco. O Colorado está na frente do Mirassol, mas tem um jogo a mais.

Além do Vasco e do Inter há outros clubes grandes com risco considerável de rebaixamento. O Santos tem 33%, o Grêmio vem logo depois com 30%. Depois, o São Paulo aparece com 13%. Com risco menor vem Corinthians com 2%, além de Botafogo e Atlético-MG com 1% de possibilidades de queda.