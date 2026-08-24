Pedro Emanuel ainda não venceu no Brasileirão pelo Vasco - Matheus Lima/Vasco

Pedro Emanuel ainda não venceu no Brasileirão pelo VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 24/08/2026 14:38

66,4% de risco de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Ainda assim, mesmo depois da distância para o primeiro fora do Z-4 (Internacional) é de três pontos. O Vasco vive momento delicado no Brasileirão, com, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Ainda assim, mesmo depois da derrota por 4 a 1 para o Palmeiras , a situação não chega a ser dramática porque seus adversários diretos também quase não pontuaram recentemente, e a

Quando o recorte é das últimas cinco partidas, desde que Pedro Emanuel assumiu o time, o equilíbrio entre os piores é impressionante. E também diminuiu o desespero do Cruz-Maltino, que só conseguiu conquistar dois pontos de 15 possíveis, assim como o São Paulo.

Já o Vitória obteve apenas um triunfo. E o Internacional empatou quatro vezes e fez a mesma pontuação que seu rival gaúcho Grêmio (quatro).

O máximo que os concorrentes diretos do Vasco conseguiram foram cinco pontos nas últimas cinco rodadas, com Santos (cujo única vitória foi justamente em São Januário), Remo e Mirassol, assim como a lanterna Chapecoense.

Vasco não é o único em longa má fase



Entretanto, o Cruz-Maltino vive um sinal de alerta permanente diante do péssimo desempenho

na tabela. Os 22 pontos atuais são o resultado de oito rodadas sem vencer e de apenas uma vitória nos últimos 10 jogos do campeonato, o que o fez somar somente seis pontos.

A sequência negativa só não é pior que a do São Paulo, 13º colocado com 27 pontos e que não vence há 10 rodadas, com quatro empates e seis derrotas.

Entre os outros adversários diretos, Grêmio e Internacional somaram oito pontos nesse período e o Vitória, 10. Já Mirassol e Santos fizeram 12, assim como o Remo, que por sua vez está há quatro jogos sem vencer.