Cuiabano, do Vasco, é marcado pelo palmeirense Andreas PereiraVilmar Bannach / ModusFocus / Estadão Conteúdo
A equipe, que acumula cinco pontos fora do Rio, tem a quarta pior campanha longe de seus domínios no torneio, à frente apenas de Grêmio, Vitória e Chapecoense.
O técnico Pedro Emanuel abordou o problema após a partida e ressaltou a grande vitória sobre o Olimpia no Paraguai na última quinta-feira (20), pela Copa Sul-Americana, mas disse que ganhar três pontos como visitante é um "objetivo que o time persegue".
"Hoje não foi possível e temos que entender porque. Entendo que também foi uma linguagem corporal da equipe, de desgaste também. Os jogadores demonstraram vontade grande, entramos entusiasmados, mas fomos perdendo um pouco de gás no jogo."
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Confira os jogos do Vasco como visitante no Brasileirão
4ª rodada - 26 de fevereiro - Santos 2x1 Vasco
6ª rodada - 15 de março - Cruzeiro 3x3 Vasco
9ª rodada - 1º de abril - Coritiba 1x1 Vasco
11ª rodada - 11 de abril - Remo 1x1 Vasco
13ª rodada - 26 de abril - Corinthians 1x0 Vasco
14ª rodada - 3 de maio - Flamengo 2x2 Vasco
16ª rodada - 16 de maio - Internacional 4x1 Vasco
19ª rodada - 16 de julho - Vitória 1x0 Vasco
22ª rodada - 9 de agosto - Bahia 0x0 Vasco
24ª rodada - 23 de agosto - Palmeiras 4x1 Vasco
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