Cuiabano, do Vasco, é marcado pelo palmeirense Andreas Pereira - Vilmar Bannach / ModusFocus / Estadão Conteúdo

Cuiabano, do Vasco, é marcado pelo palmeirense Andreas PereiraVilmar Bannach / ModusFocus / Estadão Conteúdo

Publicado 24/08/2026 08:21

Confira os jogos do Vasco como visitante no Brasileirão

1ª rodada - 29 de janeiro - Mirassol 2x1 Vasco

4ª rodada - 26 de fevereiro - Santos 2x1 Vasco

6ª rodada - 15 de março - Cruzeiro 3x3 Vasco

9ª rodada - 1º de abril - Coritiba 1x1 Vasco

11ª rodada - 11 de abril - Remo 1x1 Vasco

13ª rodada - 26 de abril - Corinthians 1x0 Vasco

14ª rodada - 3 de maio - Flamengo 2x2 Vasco

16ª rodada - 16 de maio - Internacional 4x1 Vasco

19ª rodada - 16 de julho - Vitória 1x0 Vasco

22ª rodada - 9 de agosto - Bahia 0x0 Vasco

24ª rodada - 23 de agosto - Palmeiras 4x1 Vasco