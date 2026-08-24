Vasco não queria jogar em São Januário por causa da capacidade de menos de 20 mil torcedores - Matheus Lima/Vasco

Vasco não queria jogar em São Januário por causa da capacidade de menos de 20 mil torcedoresMatheus Lima/Vasco

Publicado 24/08/2026 10:20

Já para o público em geral, a venda começará às 14h. A partida será na quarta-feira (26), às 21h30.

Por que o Vasco queria jogar no Maracanã?

A decisão da diretoria vascaína vem com frustração, já que o objetivo era atuar no estádio para levar mais público e conseguir uma boa arrecadação. Da oportunidade de ter quase 70 mil torcedores para a realidade de contar com cerca de 20 mil em sua casa, a SAF perde uma boa fonte de renda em um momento financeiro delicado.

Derrota na Justiça

Apesar do desejo, o Vasco esbarrou numa decisão da concessionária de Flamengo e Fluminense que faz a gestão do Maracanã. O motivo alegado pela não liberação do estádio foi a necessidade de um período sem jogos para o tratamento do gramado, que não está em bom estado e recebeu críticas de jogadores do Rubro-Negro e do Tricolor.

O Cruz-Maltino, então, foi à Justiça para tentar mandar o jogo contra o Vitória no local A diretoria vascaína entende que tem o direito por um acordo feito no ano passado para mandar até quatro partidas no Maraca em 2026, além de a dupla não ter jogos marcados durante esta semana.

A Justiça do Rio, entretanto, negou o pedido de tutela de urgência na sexta-feira (21). E diante do pouco tempo até o duelo com o Vitória, não foi possível aguardar por uma decisão definitiva.