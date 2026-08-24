Vasco não queria jogar em São Januário por causa da capacidade de menos de 20 mil torcedoresMatheus Lima/Vasco

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Hugo Perruso
O Vasco não conseguiu o Maracanã e vai mandar o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil em São Januário, contra o Vitória. Sem mudar na Justiça a decisão da dupla Fla-Flu de vetar o Maracanã, o Cruz-Maltino anunciou o início da venda dos ingressos nesta segunda-feira, às 11h (de Brasília) para os sócios.
Já para o público em geral, a venda começará às 14h. A partida será na quarta-feira (26), às 21h30.
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Por que o Vasco queria jogar no Maracanã?

A decisão da diretoria vascaína vem com frustração, já que o objetivo era atuar no estádio para levar mais público e conseguir uma boa arrecadação. Da oportunidade de ter quase 70 mil torcedores para a realidade de contar com cerca de 20 mil em sua casa, a SAF perde uma boa fonte de renda em um momento financeiro delicado.

Derrota na Justiça

Apesar do desejo, o Vasco esbarrou numa decisão da concessionária de Flamengo e Fluminense que faz a gestão do Maracanã. O motivo alegado pela não liberação do estádio foi a necessidade de um período sem jogos para o tratamento do gramado, que não está em bom estado e recebeu críticas de jogadores do Rubro-Negro e do Tricolor.
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O Cruz-Maltino, então, foi à Justiça para tentar mandar o jogo contra o Vitória no local  A diretoria vascaína entende que tem o direito por um acordo feito no ano passado para mandar até quatro partidas no Maraca em 2026, além de a dupla não ter jogos marcados durante esta semana. 
A Justiça do Rio, entretanto, negou o pedido de tutela de urgência na sexta-feira (21). E diante do pouco tempo até o duelo com o Vitória, não foi possível aguardar por uma decisão definitiva.
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Vasco não queria jogar em São Januário por causa da capacidade de menos de 20 mil torcedores
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