Mosaico do escudo feito pela torcida do Vasco da GamaDikran Sahagian/Vasco
Diante do cenário atual, torcedores do Vasco temem rebaixamento
Cruz-Maltino engatou uma sequência de oito partidas sem ganhar no Brasileirão; no domingo (23), perdeu para o Palmeiras por 4 a 1
Diante do cenário atual, torcedores do Vasco temem rebaixamento
Cruz-Maltino engatou uma sequência de oito partidas sem ganhar no Brasileirão; no domingo (23), perdeu para o Palmeiras por 4 a 1
Em penúltimo lugar, Vasco tem 69% de risco de cair para a Série B
Em situação difícil, o Cruz-Maltino é o segundo clube com maior possibilidade matemática de não seguir na Série A na próxima temporada
Vasco é quem menos pontua nos últimos jogos, mas rivais também empacam
Em penúltimo lugar no Brasileirão, Cruz-Maltino não se afunda mais na tabela porque outros clubes também pontuaram pouco
Negativa do Maracanã em jogo do Vasco gera repercussão nas redes
Cruz-Maltino terá que enfrentar o Vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil em São Januário nesta quarta-feira (26)
Vasco confirma São Januário para as quartas de final da Copa do Brasil
Início da venda dos ingressos para a partida começa nesta segunda-feira, em derrota do Cruz-Maltino para a dupla Fla-Flu
Vasco mantém jejum e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão
Cruz-Maltino chegou à sexta derrota como visitante no Brasileirão após perder por 4 a 1 para o Palmeiras no Nubank Parque neste domingo (23)
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