Mosaico do escudo feito pela torcida do Vasco da Gama - Dikran Sahagian/Vasco

Mosaico do escudo feito pela torcida do Vasco da GamaDikran Sahagian/Vasco

Publicado 24/08/2026 17:24

O Cruz-Maltino tem apenas 22 pontos em 23 jogos e ocupa a décima nona colocação. Pelas redes sociais, os torcedores demonstram temor pelo quinto rebaixamento. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vasco tem 66,4% de chance de cair para a segunda divisão

Os vascaínos aproveitaram para comparar a campanha atual, com o ano 2023. Naquela ocasião, o Vasco escapou do rebaixamento na última rodada.

"Em 2023, com 24 jogos disputados, o Vasco somava 26 pontos. Hoje mesmo que ganhe o jogo que falta, chegaria a 25. A situação já é objetivamente mais crítica que o 'No Va Bajar'. Naquela época, os reforços tinham chegado e já faziam a diferença. E agora de onde vem a benção?", disse, o torcedor, com clara preocupação, por meio do "X".

Outro internauta foi um pouco mais otimista: "Eu acho que o nível das equipes na parte de baixo é pior esse ano do que foi em 2023. Em 23 o primeiro do Z4 tinha 25, hoje com 25 tá fora. É rezar pra esse ano o campeonato ser como 2022 e salva com 38 pts. O Vasco não vence há 8 jogos e ainda sim só precisa de uma vitória pra sair", destacou.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges