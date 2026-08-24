Rio - O Vasco divulgou, nesta segunda-feira (24), as informações para venda de ingressos do duelo contra o Vitória, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário. A oficialização que a partida da próxima quarta-feira (26) não irá acontecer no Maracanã, gerou repercussão nas redes sociais.
O Vasco não conseguiu exercer o acordo que tinha com Flamengo e Fluminense de utilizar o Maracanã em algumas partidas na temporada. A dupla não liberou o estádio alegando o alto número de jogos no local na temporada.
O Vasco enfrenta o Vitória nesta quarta-feira, em São Januário, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os ingressos para a partida estarão à venda a partir de HOJE (24/08), às 14h.
"Caramba não ia ser no Maracanã? vocês me garantiram isso...." provocou, um torcedor rival, por meio do "X", o antigo Twitter, em post que o Vasco anunciou oficialmente a partida em São Januário.
Enquanto isso, os vascaínos ficaram muito frustrados, principalmente com diretoria do próprio clube: "Agora vamos tomar vergonha na cara né? (...) Essa diretoria já abriu mão do lado sul pra satisfazer o Fluminense e quando precisou usar o estádio eles negaram, né? Que mande todos os jogos contra esses dois em São Januário." disse, com revolta, o torcedor cruz-maltino.
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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato
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