Torcida do Vasco em jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, em 2025 - Foto: André Durão

Torcida do Vasco em jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, em 2025Foto: André Durão

Publicado 24/08/2026 14:29

Rio - O Vasco divulgou, nesta segunda-feira (24), as informações para venda de ingressos do duelo contra o Vitória, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário. A oficialização que a partida da próxima quarta-feira (26) não irá acontecer no Maracanã, gerou repercussão nas redes sociais.

O Vasco não conseguiu exercer o acordo que tinha com Flamengo e Fluminense de utilizar o Maracanã em algumas partidas na temporada. A dupla não liberou o estádio alegando o alto número de jogos no local na temporada.



O Vasco enfrenta o Vitória nesta quarta-feira, em São Januário, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os ingressos para a partida estarão à venda a partir de HOJE (24/08), às 14h.



Sócios de todos os planos terão acesso antecipado ao resgate a partir das 11h, com… pic.twitter.com/JxcYL3CKkQ — Sócio Gigante (@sociogigante) August 24, 2026

O Vasco tentou uma ação na Justiça, que acabou também sendo negada. Com isso, o Cruz-Maltino acabou por desistir de levar o jogo para o estádio. A partida foi oficializada para São Januário. O Vasco tentou uma ação na Justiça, que acabou também sendo negada. Com isso, o Cruz-Maltino acabou por desistir de levar o jogo para o estádio. A partida foi oficializada para São Januário.

"Caramba não ia ser no Maracanã? vocês me garantiram isso...." provocou, um torcedor rival, por meio do "X", o antigo Twitter, em post que o Vasco anunciou oficialmente a partida em São Januário.

Enquanto isso, os vascaínos ficaram muito frustrados, principalmente com diretoria do próprio clube: "Agora vamos tomar vergonha na cara né? (...) Essa diretoria já abriu mão do lado sul pra satisfazer o Fluminense e quando precisou usar o estádio eles negaram, né? Que mande todos os jogos contra esses dois em São Januário." disse, com revolta, o torcedor cruz-maltino.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato