Torcida do Vasco em jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, em 2025Foto: André Durão

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João André Pombo
Rio - O Vasco divulgou, nesta segunda-feira (24), as informações para venda de ingressos do duelo contra o Vitória, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário. A oficialização que a partida da próxima quarta-feira (26) não irá acontecer no Maracanã, gerou repercussão nas redes sociais.
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O Vasco não conseguiu exercer o acordo que tinha com Flamengo e Fluminense de utilizar o Maracanã em algumas partidas na temporada. A dupla não liberou o estádio alegando o alto número de jogos no local na temporada.
O Vasco tentou uma ação na Justiça, que acabou também sendo negada. Com isso, o Cruz-Maltino acabou por desistir de levar o jogo para o estádio. A partida foi oficializada para São Januário.
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"Caramba não ia ser no Maracanã? vocês me garantiram isso...." provocou, um torcedor rival, por meio do "X", o antigo Twitter, em post que o Vasco anunciou oficialmente a partida em São Januário.
Enquanto isso, os vascaínos ficaram muito frustrados, principalmente com diretoria do próprio clube: "Agora vamos tomar vergonha na cara né? (...) Essa diretoria já abriu mão do lado sul pra satisfazer o Fluminense e quando precisou usar o estádio eles negaram, né? Que mande todos os jogos contra esses dois em São Januário." disse, com revolta, o torcedor cruz-maltino.
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Torcedores repercutindo a recusa do Maracanã para o Vasco - Reprodução/X @sz_brunin2
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Torcedores repercutindo a recusa do Maracanã para o Vasco - Reprodução/X @RVieiraCRVG
Torcedores repercutindo a recusa do Maracanã para o Vasco - Reprodução/X @erick1898_
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato