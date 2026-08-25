Colidio marcou gol contra o Palmeiras, no último domingo (23) - Matheus Lima/Vasco

Colidio marcou gol contra o Palmeiras, no último domingo (23)Matheus Lima/Vasco

Publicado 25/08/2026 13:55

Rio - Facundo Colidio, um dos reforços do Vasco nesta janela, entrou de vez na briga pela titularidade. Após fazer o gol de honra na derrota por 4 a 1 para o Palmeiras , no último domingo (23), o atacante virou protagonista da maior dúvida de Pedro Emanuel para a "decisão" contra o Vitória, pela Copa do Brasil.

Mesmo em situação difícil no Brasileirão, na 19ª posição, o técnico português não deve poupar o time principal nesta quarta-feira (26). Nesse cenário, seu maior dilema é a camisa 9. Colidio tem boas chances de assumir o lugar de David e começar o jogo como titular.

Colidio e David disputam vaga "palmo a palmo"

Desde a lesão no pé esquerdo de Brenner , que tirou de combate o centroavante que vinha sendo titular no Cruz-Maltino, Colidio e David têm sido os principais nomes na disputa pela vaga.

Em sua estreia, Colidio já começou entre os 11 iniciais, na derrota por 3 a 0 para o Santos. No entanto, o gol de David na vitória sobre o Olimpia — em duelo que o argentino não pôde disputar, por ter sido inscrito pelo River Plate na Sul-Americana —, habilitou o brasileiro a ser titular contra o Palmeiras.

No revés do fim de semana, Colidio retomou o fôlego na briga pela vaga. David iniciou jogando, mas não teve sucesso nas finalizações. Quando o argentino foi acionado, no segundo tempo, marcou seu primeiro gol pelo Vasco, ganhou pontos com Pedro Emanuel, e pode ter conquistado nova chance como titular.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria