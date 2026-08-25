O Vasco começa a disputa contra o Vitória por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, com o jogo de ida de quarta-feira (26), às 21h30 em São Januário. A missão é se colocar entre os quatro melhores do torneio pela terceira temporada seguida, algo que só conseguiu uma vez na história.
E faz tempo. A única e última vez que conseguiu o feito foi na década de 90. Em 1995, superou nas quartas de final o Atlético-MG nos pênaltis, após uma vitória e uma derrota por 1 a 0. No ano anterior, em 1994, o Galo voltou a ser a vítima, desta vez com duas vitórias: 3 a 1 e 4 a 3.
Já em 1993, na primeira vez em que se colocou na semifinal da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino levou a melhor sobre o Ceará nas quartas, ao fazer 2 a 1 e 2 a 0 nos confrontos.
Passados 31 anos, o Vasco pode superar a sua melhor sequência de campanhas no torneio de mata-mata. Afinal, entre 1993 e 1995 não conseguiu chegar à decisão uma única vez, caindo para os campeões Cruzeiro, Grêmio e Corinthians, respectivamente.
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