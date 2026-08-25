Vasco tenta a terceira semifinal seguida na Copa do Brasil - Matheus Lima/Vasco

Vasco tenta a terceira semifinal seguida na Copa do BrasilMatheus Lima/Vasco

Publicado 25/08/2026 11:35

se colocar entre os quatro melhores do torneio pela terceira temporada seguida, algo que só conseguiu uma vez na história.

O Vasco começa a disputa contra o Vitória por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, com o jogo de ida de quarta-feira (26), às 21h30 em São Januário . A missão é, algo que só conseguiu uma vez na história.

E faz tempo. A única e última vez que conseguiu o feito foi na década de 90. Em 1995, superou nas quartas de final o Atlético-MG nos pênaltis, após uma vitória e uma derrota por 1 a 0. No ano anterior, em 1994, o Galo voltou a ser a vítima, desta vez com duas vitórias: 3 a 1 e 4 a 3.

Já em 1993, na primeira vez em que se colocou na semifinal da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino levou a melhor sobre o Ceará nas quartas, ao fazer 2 a 1 e 2 a 0 nos confrontos.



Passados 31 anos, o Vasco pode superar a sua melhor sequência de campanhas no torneio de mata-mata. Afinal, entre 1993 e 1995 não conseguiu chegar à decisão uma única vez, caindo para os campeões Cruzeiro, Grêmio e Corinthians, respectivamente.



Em 2025, por outro lado, chegou perto do título, mas perdeu a final para o Timão, em pleno Maracanã. Já em 2024, parou na semifinal para o Atlético-MG.



As campanhas do Vasco entre 1993 e 1995



1993 - Semifinal: 8jogos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota



1994 - Semifinal: 8jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas



1995 - Semifinal: 8 jogos, 5 vitórias, 0 empates e 3 derrotas



As últimas edições da Copa do Brasil



2024 - Semifinal: 10 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas



2025 - Vice-campeão: 12 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas



2026 - disputa as quartas de final: 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 0 derrota