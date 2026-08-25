Ainda na primeira etapa, o meia Tchê Tchê comemora o gol marcado em Coritiba 1 x 1 Vasco, ao lado do atacante David, no Estádio Couto PereiraGeraldo Bubniak / AGB / Estadão Conteúdo
Torcida do Vasco critica titularidade de Tchê Tchê nas redes sociais
Meio-campista tem sido peça carimbada no time sob o comando de Pedro Emanuel; ele só ficou fora de dois jogos desde a chegada do técnico
Torcida do Vasco critica titularidade de Tchê Tchê nas redes sociais
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Após gol sobre o Palmeiras, Colidio pode assumir titularidade no Vasco
Argentino marcou no fim de semana e tem chance de aparecer na escalação diante do Vitória, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (26)
Vasco tenta repetir feito de mais de 30 anos na Copa do Brasil
Cruz-Maltino disputa a fase de quartas de final do torneio de mata-mata contra o Vitória e busca chegar à semifinal outra vez
Torcida do Vasco esgota ingressos para ‘decisão’ na Copa do Brasil
Cruz-Maltino enfrentará o Vitória nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no jogo de ida das quartas de final
Diante do cenário atual, torcedores do Vasco temem rebaixamento
Cruz-Maltino engatou uma sequência de oito partidas sem ganhar no Brasileirão; no domingo (23), perdeu para o Palmeiras por 4 a 1
Em penúltimo lugar, Vasco tem 69% de risco de cair para a Série B
Em situação difícil, o Cruz-Maltino é o segundo clube com maior possibilidade matemática de não seguir na Série A na próxima temporada
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