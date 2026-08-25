Ainda na primeira etapa, o meia Tchê Tchê comemora o gol marcado em Coritiba 1 x 1 Vasco, ao lado do atacante David, no Estádio Couto Pereira - Geraldo Bubniak / AGB / Estadão Conteúdo

Ainda na primeira etapa, o meia Tchê Tchê comemora o gol marcado em Coritiba 1 x 1 Vasco, ao lado do atacante David, no Estádio Couto PereiraGeraldo Bubniak / AGB / Estadão Conteúdo

Publicado 25/08/2026 15:27

Rio - Meio-campista do Vasco , Tchê Tchê tem recebido muitas críticas dos torcedores nas redes sociais. Desde a chegada de Pedro Emanuel , o jogador ficou fora de apenas duas partidas. Ele é visto como uma peça-chave no esquema de jogo do técnico cruz-maltino.

O camisa 3 está no clube desde o começo de 2025, mas ainda não conseguiu uma boa sequência de atuações. Ao todo, soma três gols e três assistências em 88 partidas.

"Irmão, eu tinha abandonado as postagens aqui... Mas o Tchê Tchê tem me feito voltar a ter raiva o suficiente pra postar. Inacreditável como esse cara consegue ser titular...", publicou o torcedor no 'X', o antigo Twitter.

Outro internauta também desabafou sobre o atleta: "Não aguento mais ver o Tchê Tchê titular. O cara não agrega em nenhum setor do campo. Chuta como um criança no gol. Que tristeza!".

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O próximo compromisso do Vasco será contra o Vitória, na ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontecerá nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), em São Januário.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Theo Faria