Loide Augusto apareceu no BID da CBFReprodução / CBF
De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o atleta está fora dos planos do Gigante da Colina. No entanto, ainda não chegou nenhuma proposta que agradasse à diretoria vascaína para liberar o jogador.
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Contratado pelo Cruz-Maltino em fevereiro de 2025, o atacante chegou a receber algumas oportunidades na equipe, ainda sob o comando de Fernando Diniz. Porém, não correspondeu e, após não ter participado de nenhum gol em 18 partidas, foi negociado por empréstimo.
Desde então, Loide Augusto anotou quatro gols e quatro assistências em 25 jogos pelo Çaykur Rizespor, onde alternou momentos como reserva e titular. Porém, o clube turco não se interessou em exercer a opção de compra, e o angolano retornou ao Vasco. Seu contrato atual é válido até o fim de 2027.
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