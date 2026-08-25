Loide Augusto apareceu no BID da CBFReprodução / CBF

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Marcus Vinicius Balbino
Rio - De volta ao Vasco após um período emprestado ao Çaykur Rizespor, da Turquia, Loide Augusto teve seu contrato reativado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (25). O angolano, porém, vive um momento incerto no Cruz-Maltino.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o atleta está fora dos planos do Gigante da Colina. No entanto, ainda não chegou nenhuma proposta que agradasse à diretoria vascaína para liberar o jogador.

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Contratado pelo Cruz-Maltino em fevereiro de 2025, o atacante chegou a receber algumas oportunidades na equipe, ainda sob o comando de Fernando Diniz. Porém, não correspondeu e, após não ter participado de nenhum gol em 18 partidas, foi negociado por empréstimo.

Desde então, Loide Augusto anotou quatro gols e quatro assistências em 25 jogos pelo Çaykur Rizespor, onde alternou momentos como reserva e titular. Porém, o clube turco não se interessou em exercer a opção de compra, e o angolano retornou ao Vasco. Seu contrato atual é válido até o fim de 2027.
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges.