Vasco garantiu vaga nas quartas de final da Sul-Americana ao eliminar o Olimpia (PAR)Matheus Lima / Vasco

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Theo Faria
Já classificado, o Vasco conhecerá nesta quarta-feira (26) o seu adversário nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No caminho do Cruz-Maltino, River Plate (ARG) e Independiente Santa Fe (COL) entrarão em campo às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, para definir quem passa à próxima fase.
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A partida de ida terminou empatada por 0 a 0, em Bogotá. Agora, quem vencer confirma a vaga. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

O Gigante da Colina avançou na semana passada, ao superar o Olimpia (PAR). No entanto, precisa esperar para saber quem terá pela frente no torneio continental devido ao forte terremoto que atingiu a Colômbia, no dia 10. Por causa da tragédia, que deixou mais de 300 mortos, a Conmebol alterou as datas dos jogos.
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As quartas de final da Copa Sul-Americana estão previstas para as semanas dos dias 9 e 16 de setembro.