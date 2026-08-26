Vasco garantiu vaga nas quartas de final da Sul-Americana ao eliminar o Olimpia (PAR)Matheus Lima / Vasco
A partida de ida terminou empatada por 0 a 0, em Bogotá. Agora, quem vencer confirma a vaga. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
O Gigante da Colina avançou na semana passada, ao superar o Olimpia (PAR). No entanto, precisa esperar para saber quem terá pela frente no torneio continental devido ao forte terremoto que atingiu a Colômbia, no dia 10. Por causa da tragédia, que deixou mais de 300 mortos, a Conmebol alterou as datas dos jogos.
As quartas de final da Copa Sul-Americana estão previstas para as semanas dos dias 9 e 16 de setembro.
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