Vasco garantiu vaga nas quartas de final da Sul-Americana ao eliminar o Olimpia (PAR) - Matheus Lima / Vasco

Vasco garantiu vaga nas quartas de final da Sul-Americana ao eliminar o Olimpia (PAR)Matheus Lima / Vasco

Publicado 26/08/2026 10:08

Já classificado , o Vasco conhecerá nesta quarta-feira (26) o seu adversário nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No caminho do Cruz-Maltino, River Plate (ARG) e Independiente Santa Fe (COL) entrarão em campo às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, para definir quem passa à próxima fase.