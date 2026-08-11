Taças da Libertadores e da Sul-Americana - Divulgação / Conmebol

Taças da Libertadores e da Sul-AmericanaDivulgação / Conmebol

Publicado 11/08/2026 19:56 | Atualizado 11/08/2026 19:58

Libertadores e da Sul-Americana por causa do terremoto na Colômbia. A entidade sul-americana suspendeu duas partidas após um tremor de magnitude 7,4 atingir a região oeste e deixar mais de 200 vítimas. Rio - A Conmebol reagendou nesta terça-feira (11) os jogos suspensos das oitavas de final dae dapor causa do terremoto na Colômbia. A entidade sul-americana suspendeu duas partidas após um tremor de magnitude 7,4 atingir a região oeste e deixar mais de 200 vítimas.

O duelo entre Deportes Tolima (COL) e Independiente del Valle (EQU) será no dia 18 de agosto, enquanto Santa Fe (COL) e River Plate (ARG) se enfrentarão no dia 19. Os jogos de volta também foram alterados e acontecerão nos dias 25 e 26, respectivamente.

O terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o oeste do território colombiano aconteceu na manhã da última segunda-feira (10). O tremor foi sentido em grandes cidades do país como Bogotá, Medellín e Cali. Por isso, a Conmebol decidiu suspender os jogos previstos para esta semana na Colômbia.

Além dos jogos continentais, partidas do futebol colombiano também foram adiadas. Foram três confrontos da primeira divisão e seis da segunda, os que faltavam para completar a quarta rodada dessas competições. A quinta rodada de ambas, prevista para o fim de semana, está mantida.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Rodrigo Souza