Alex Luna em campo pelo Instituto Cordoba - Divulgação / Instituto Cordoba

Alex Luna em campo pelo Instituto CordobaDivulgação / Instituto Cordoba

Publicado 11/08/2026 18:19

Rio - A imprensa argentina e os representantes do Instituto Córdoba continuam repercutindo o suposto interesse do Flamengo no meia Alex Luna, de 22 anos. De acordo com o presidente do clube, Juan Cavagliatto, o Rubro-Negro fez sondagem, mas ainda não encaminhou uma proposta.

"A proposta escrita ainda não chegou. Por lá, eles estão perguntando, devido ao nível de jogador que ele é. Quando a oferta chegar, vamos analisá-la”, disse em entrevista à "TyC Sports", emissora argentina.

Alex Luna é considerado uma das grandes promessas do futebol argentino. Ele teve passagens pelas seleções de base. O jovem ainda não recebeu oportunidades na equipe principal tricampeã mundial.

O Instituto Córdoba é o terceiro clube de Alex Luna. Antes, o jovem passou por Atlético Rafaela e Independiente. Na atual temporada, o meia entrou em campo em 21 partidas, anotou sete gols e deu uma assistência.