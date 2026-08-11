Alex Sandro em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Alex Sandro em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/08/2026 14:35

Rio - O Flamengo terá desfalques importantes para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o atacante Everton Cebolinha não se recuperaram dos problemas físicos e seguem em recuperação.

O principal desfalque é Alex Sandro. O lateral-esquerdo, de 35 anos, segue com dores na panturrilha direita em função de uma tendinite e não foi relacionado para a partida. O jogador atuou na vitória sobre a Chapecoense e nos empates com São Paulo e Internacional pelo Brasileirão, mas foi ausência no triunfo sobre o Vitória.

Já o zagueiro Vitão sentiu dores na coxa direita durante o treinamento da última sexta-feira (7) e segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do Flamengo. Por fim, o atacante Everton Cebolinha ainda não se recuperou de um quadro gripal e também ficou fora da lista de relacionados para o jogo da Libertadores.

Relacionados do Flamengo:

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

Laterais: Ayrton Lucas, Emerson Royal, Guillermo Varela e Johnny;

Zagueiros: Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira;

Meias: Carrascal, De Arrascaeta, De La Cruz, Evertton Araújo, Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá, Lorran e Saúl;

Atacantes: Bruno Henrique, Pedro, Plata e Samuel Lino.