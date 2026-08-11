Zico no documentário sobre sua carreira no futebol - Divulgação / Peter Wrede

Zico no documentário sobre sua carreira no futebolDivulgação / Peter Wrede

Publicado 11/08/2026 17:55 | Atualizado 12/08/2026 13:28

"Zico, o Samurai de Quintino" chega à programação do Sportv. O canal exibe nesta sexta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), o filme dirigido por João Wainer, que será exibido pela primeira vez na televisão brasileira. O longa também ficará disponível no Globoplay a partir do mesmo dia. Rio - Após levar mais de 65 mil pessoas aos cinemas,chega à programação do Sportv. O canal exibe nesta sexta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), o filme dirigido por João Wainer, que será exibido pela primeira vez na televisão brasileira. O longa também ficará disponível no Globoplay a partir do mesmo dia.

O documentário apresenta um olhar original sobre a vida e a carreira de Zico, e investiga diferentes dimensões da personalidade de um dos maiores jogadores da história do futebol. A partir de materiais de seu arquivo pessoal, até então inéditos para o público, o filme costura histórias e personagens que fizeram parte de sua trajetória como ídolo do Flamengo, da Seleção e do futebol japonês.

Com participações de Júnior, Carpegiani, Ronaldo Fenômeno, Carlos Alberto Parreira, o radialista José Carlos Araújo, familiares, amigos, entre outros, a produção revela aspectos da intimidade do Galinho de Quintino e apresenta o chamado "Spirit of Zico": uma identidade forjada no subúrbio do Rio de Janeiro, marcada por valores, disciplina e uma relação profunda com o Japão.

No Japão, Zico viveu um importante recomeço e se tornou uma referência dentro e fora dos gramados. O ídolo do Flamengo fez história no Kashima Antlers entre 1991 e 1994. Já como treinador, o Galinho de Quintino também comandou a mesma equipe, onde hoje é diretor técnico, e treinou o Japão entre 2002 e 2006, incluindo a Copa do Mundo de 2006.