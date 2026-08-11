Zico no documentário sobre sua carreira no futebolDivulgação / Peter Wrede
Documentário de Zico passará pela primeira vez na televisão brasileira
Filme conta a trajetória de um dos maiores nomes do futebol, com imagens raras, registros do acervo pessoal e depoimentos de familiares
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Jogador continuará treinando à parte no River Plate; atleta uruguaio foi emprestado e tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2028
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Meia destacou que sua família torce pelo clube argentino, mencionou ligação de Coudet e falou da pressão do futebol local
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Jordan Michael abriu o placar no jogo do Rubro-Negro contra o Corinthians, nesta terça-feira (11), pelo campeonato da categoria
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