Rio - O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro, na noite desta terça-feira (11), pelo Brasileirão sub-17. A partida foi marcada pelo golaço de letra de Jordan Michael.
O lance aconteceu na etapa complementar. Após cruzamento de Isaac Gomes, Jordan Michael apareceu para finalizar com categoria e colocar o Rubro-Negro em vantagem. O segundo gol foi marcado por João Vitor Couto.
Já a equipe do técnico de Leonardo Jardim terá compromisso nesta quarta-feira (12). O Rubro-Negro vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, a partir das 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.
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