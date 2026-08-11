Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (12) - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (12)Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/08/2026 18:23

Rio - O duelo entre Cruzeiro e Flamengo nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, terá a presença de auxiliares de Carlo Ancelotti. O preparador físico Cristiano Nunes e o analista de desempenho Thomaz Araújo estarão no estádio para acompanhar o confronto pelas oitavas de final da Libertadores, segundo o "ge".

O jogo foi escolhido pela comissão técnica do treinador italiano para observar jogadores que poderão fazer parte do ciclo da seleção brasileira nas Eliminatórias e na Copa do Mundo de 2030. Desde a chegada de Ancelotti, alguns atletas dos dois clubes já receberam oportunidades na Seleção, como Lucas Paquetá, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Matheus Pereira.

Recentemente, o coordenador geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, junto com os analistas de desempenho Bruno Baquete e Thomaz Araújo, estiveram no estádio Nilton Santos para acompanhar o clássico entre Botafogo e Fluminense, pela 22ª rodada do Brasileiro. O volante Danilo, convocado para a Copa do Mundo de 2026, estava em campo.

Além do futebol brasileiro, o treinador italiano também observará jogos no futebol europeu. Nos próximos dias, Ancelotti irá para a Europa, onde se reunirá com integrantes da comissão que estão no continente. As principais ligas europeias retornam entre os dias 15 e 28 de agosto.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza