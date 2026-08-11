Pogba com a camisa do Monaco no Campeonato Francês Reprodução
Clube de Filipe Luís decide rescindir contrato de Paul Pogba
Monaco negocia acordo para saída do francês após nova lesão. Meia disputou apenas 115 minutos em seis jogos na última temporada
Zubeldía admite mau momento do Flu 'a nível de resultado e de jogo'
Treinador também analisou o empate do Tricolor com o Independiente Rivadavia por 0 a 0, nesta terça-feira (11), pela Libertadores
'Está faltando um pouco mais de cada um', diz Thiago Silva após empate
Zagueiro também citou que o Fluminense ainda não teve um 'jogo completo' desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo de 2026
Memphis mostra decepção com o Corinthians: 'Comportamento inaceitável'
Clube paulista anunciou que não renovaria o contrato do holandês; atacante falou em 'reagir com firmeza' para preservar seus interesses
CBF define datas, horários e locais dos jogos entre Vasco e Vitória
As duas equipes medirão forças por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil; entidade confirmou que a partida de ida será em São Januário
Lesionado, Brenner desfalca o Vasco na Sul-Americana
Atacante sofreu contusão no pé esquerdo durante o empate sem gols com o Bahia, no último domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro
Sem gols, Fluminense empata com o Ind. Rivadavia pela Libertadores
Os dois times voltarão a medir forças na próxima terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas
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