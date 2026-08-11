Pogba com a camisa do Monaco no Campeonato Francês - Reprodução

Pogba com a camisa do Monaco no Campeonato Francês Reprodução

Publicado 11/08/2026 18:11 | Atualizado 12/08/2026 00:00

Flamengo, o Monaco prepara a saída de Paul Pogba. Segundo informações do jornal francês "Nice-Matin", o clube pretende rescindir o contrato do meia, que tem vínculo até o fim da próxima temporada. França - Comandado por Filipe Luís, ex-técnico do, o Monaco prepara a saída de Paul Pogba. Segundo informações do jornal francês "Nice-Matin", o clube pretende rescindir o contrato do meia, que tem vínculo até o fim da próxima temporada.

A decisão teria sido tomada antes de Pogba sofrer uma nova lesão na coxa esquerda durante o treino desta terça-feira (11). As partes devem negociar um acordo financeiro para definir os pagamentos referentes ao período restante do contrato.



Contratado sem custos em julho de 2025 após deixar a Juventus, Pogba chegou ao clube francês com a expectativa de retomar a carreira. No entanto, problemas físicos limitaram sua participação. Em sua primeira temporada, disputou apenas seis partidas, somando 115 minutos em campo.

A sequência de problemas continuou durante a pré-temporada. O francês participou de apenas um tempo do amistoso contra o Saint-Priest e ficou fora dos demais compromissos por causa de um problema no joelho direito, antes de voltar a se lesionar nesta terça.

Aos 33 anos, Pogba agora aguarda o resultado de uma ressonância magnética realizada após o novo problema muscular. A expectativa é que Monaco e o jogador cheguem a um acordo antes do fechamento da janela de transferências, em 1º de setembro.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza