Luis Enrique comanda treinamento do PSG - Franck Fife / AFP

Luis Enrique comanda treinamento do PSGFranck Fife / AFP

Publicado 11/08/2026 16:40 | Atualizado 11/08/2026 16:45

França - O Paris Saint-Germain inicia a temporada 2026/27 com uma decisão pela frente, mas em condições diferentes das habituais. Na véspera da Supercopa da Europa contra o Aston Villa, nesta quarta-feira (12), em Salzburgo, na Áustria, Luis Enrique admitiu dificuldades para preparar a equipe após o retorno tardio de jogadores que disputaram a Copa do Mundo.

O cenário adverso, no entanto, não reduz a ambição do técnico espanhol. Depois de erguer duas Ligas dos Campeões seguidas, ele mira um feito ainda mais raro na história do futebol europeu.

"Agora mesmo temos um desafio único: algo praticamente sem precedentes na história do futebol europeu. Igualar o Real Madrid se conseguirmos ganhar uma terceira Champions League consecutiva. Uau! É outro nível. Ninguém na história ganhou três seguidas, exceto o Real Madrid."

Apesar dos 12 títulos conquistados em três temporadas à frente do PSG, Luis Enrique reforçou que o grupo continua motivado. Para ele, a Supercopa representa uma oportunidade importante de iniciar a nova campanha com mais um troféu, embora reconheça o nível do adversário.



Questionado sobre as condições da equipe, o treinador foi direto ao analisar os limites impostos pelo calendário.

"Não tenho jogadores. Alguns jogadores voltaram na segunda-feira, e outros voltaram na semana passada. Tentamos nos preparar da melhor maneira possível, mas não sei em que condição física estarão nossos jogadores", admitiu.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato