Roberto Rosetti, chefe de arbitragem da Uefa - Divulgação / Uefa

Roberto Rosetti, chefe de arbitragem da UefaDivulgação / Uefa

Publicado 11/08/2026 16:25

Rosetti se reuniu com alguns dos juízes das cinco principais ligas europeias e quer padronizar a arbitragem no continente. Ele também comentou a necessidade de diminuir as diferenças na aplicação das regras e reconheceu que algumas situações ainda podem gerar interpretações distintas."Nossa ideia é ser mais consistente na aplicação das regras. O entendimento de 'mão na bola' na Inglaterra é diferente dos outros, por exemplo. O futebol não é perfeito, e, em algumas ocasiões, vamos continuar a ver situações interpretadas de maneiras diferentes, mas ao menos sabemos que estamos trabalhando juntos para melhorar", disse.Também foi anunciada a criação do Clear Line, um portal virtual destinado aos torcedores que explicará detalhadamente quando o VAR deve ou não ser usado.