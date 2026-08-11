Roberto Rosetti, chefe de arbitragem da UefaDivulgação / Uefa
"Queremos evitar situações microscópicas. O contexto é muito importante. Isto é futebol, não é PlayStation. Temos de ter muito cuidado", disse Rosetti em entrevista à 'BBC'.
"Queremos regressar à origem do VAR, não estamos satisfeitos com este tipo de utilização. Queremos tentar recuar um pouco e colocar novamente os árbitros no centro", completou.
Rosetti se reuniu com alguns dos juízes das cinco principais ligas europeias e quer padronizar a arbitragem no continente. Ele também comentou a necessidade de diminuir as diferenças na aplicação das regras e reconheceu que algumas situações ainda podem gerar interpretações distintas.
"Nossa ideia é ser mais consistente na aplicação das regras. O entendimento de 'mão na bola' na Inglaterra é diferente dos outros, por exemplo. O futebol não é perfeito, e, em algumas ocasiões, vamos continuar a ver situações interpretadas de maneiras diferentes, mas ao menos sabemos que estamos trabalhando juntos para melhorar", disse.
Também foi anunciada a criação do Clear Line, um portal virtual destinado aos torcedores que explicará detalhadamente quando o VAR deve ou não ser usado.
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