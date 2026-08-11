Rio - O Fluminense anunciou os relacionados para o jogo de ida, das oitavas de finais, da Copa Libertadores, contra o Independente Rivadavia. A ausência de jovens jogadores revelados em Xerém causou desespero em parte dos torcedores nas redes sociais.
O Fluminense é reconhecido internacionalmente pelas revelações de sua categoria de base. A não utilização dos jovens é um dos principais motivos para os torcedores do clube estarem pedindo a demissão de Zubeldía. E mesmo com a pressão, o técnico aparenta estar convicto de seus princípios.
"Riquelme e Júlio Fidelis??? Simplesmente não existem para esse treinador" disse um torcedor, de forma revoltada, por meio do Instagram, ao ver à ausência de dois dos atletas mais promissores de Xérem. Outro internauta reforçou: "Manda o Riquelme, o Júlio Fidelis e os outros meninos embora logo! Vocês não usam a base!".
Outros internautas, acreditam que o problema vai além do treinador, e diz respeito diretamente à diretoria do clube: "Já estou cansado de reclamar já, toda semana a mesma coisa. Mário e Matheus estão sabotando Xérem, só não vê quem não quer (...)" afirmou.
Formado em Xerém, Martinelli, de 24 anos, foi relacionado para a partida, porém, o volante já é um jogador consolidado. Assim como Thiago Silva, de 41 anos, que fez parte da sua formação como atleta também no Fluminense. Além deles, os goleiros Gustavo Felix e Marcelo Pitaluga também foram formados no clube carioca.
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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato
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