Julián Millán em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Recuperação avança e Millán pode voltar em jogo da Libertadores
Zagueiro está perto de ficar à disposição de Zubeldía; Tricolor tem possibilidades de utilizá-lo em partida de voltar contra o Rivadavia
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