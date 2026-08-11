Julián Millán em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Julián Millán em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 11/08/2026 15:10 | Atualizado 11/08/2026 15:19

Rio - O zagueiro Julián Millán, de 28 anos, do Fluminense evoluiu na sua recuperação. De acordo com informações do portal "LANCE", o colombiano está na transição para voltar a treinar com o elenco. O Tricolor trabalha com a possibilidade ter o jogador na partida da semana que vem contra o Independiente Rivadavia pelas oitavas de final da Libertadores.

Millán se lesionou na partida contra o Bragantino, no Maracanã, no último dia 17. Ele havia sido escalado como titular do Fluminense ao lado de Freytes. Na ocasião, ele teve detectada uma lesão grau 3, no músculo posterior da coxa direita.

Caso tenha condições de entrar em campo diante do Rivadavia no próximo dia 18 (terça-feira), o zagueiro vai ter antecipado bastante o seu retorno, já que a previsão é de que ele só jogasse no fim de agosto ou no começo de setembro.

O Fluminense desembolsou em março 4 milhões de dólares (R$ cerca de R$ 21 milhões) para tirar Julián Millán do Nacional, do Uruguai. Ele entrou em campo em apenas cinco jogos e tem contrato até o fim de 2029.