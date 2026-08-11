Julián Millán em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pedro Logato
Rio - O zagueiro Julián Millán, de 28 anos, do Fluminense evoluiu na sua recuperação. De acordo com informações do portal "LANCE", o colombiano está na transição para voltar a treinar com o elenco. O Tricolor trabalha com a possibilidade ter o jogador na partida da semana que vem contra o Independiente Rivadavia pelas oitavas de final da Libertadores.
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Millán se lesionou na partida contra o Bragantino, no Maracanã, no último dia 17. Ele havia sido escalado como titular do Fluminense ao lado de Freytes. Na ocasião, ele teve detectada uma lesão grau 3, no músculo posterior da coxa direita.
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Caso tenha condições de entrar em campo diante do Rivadavia no próximo dia 18 (terça-feira), o zagueiro vai ter antecipado bastante o seu retorno, já que a previsão é de que ele só jogasse no fim de agosto ou no começo de setembro.
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O Fluminense desembolsou em março 4 milhões de dólares (R$ cerca de R$ 21 milhões) para tirar Julián Millán do Nacional, do Uruguai. Ele entrou em campo em apenas cinco jogos e tem contrato até o fim de 2029.