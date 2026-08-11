Zubeldía comanda o treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía comanda o treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 11/08/2026 15:05

Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Independiente Rivadavia, nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Libertadores. A grande novidade é o retorno do zagueiro Thiago Silva, que se recuperou de uma lesão muscular.

Thiago Silva desfalcou o Fluminense nos últimos três jogos por causa de uma lesão na parte posterior da coxa direita. Além do retorno do zagueiro, também houve uma troca de goleiros na lista de relacionados: Gustavo Félix assume o lugar de Vitor Eudes.

Por outro lado, o Fluminense terá o desfalque de John Kennedy. O atacante sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a partida contra o Vasco, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e não deve mais jogar em 2026.

O Fluminense não vive um bom momento sob o comando de Zubeldía. Desde o retorno da Copa do Mundo, o Tricolor ainda não venceu em jogos oficiais: são cinco empates e uma derrota, que custou a eliminação da Copa do Brasil para o Vasco.

O duelo contra o Independiente Rivadavia será o terceiro entre as equipes nesta edição da Libertadores. Os times já se enfrentaram na fase de grupos, com uma derrota do Fluminense para os argentinos no Maracanã e um empate fora de casa.

Confira a lista de relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Gustavo Felix e Marcelo Pitaluga;

Defensores: Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Renê, Samuel Xavier e Thiago Silva;

Meias: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otavio e PH Ganso;

Atacantes: Canobbio, Castillo, German Cano, Hulk, Kevin Serna, Savarino e Soteldo.

*Reportagem de Marcus Vinicius sob supervisão de Rodrigo Souza