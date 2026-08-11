Memphis Depay encerrou sua passagem pelo Corinthians - Divulgação / Corinthians

Memphis Depay encerrou sua passagem pelo CorinthiansDivulgação / Corinthians

Publicado 11/08/2026 16:21

Rio - O Corinthians oficializou na tarde desta terça-feira (11) que o atacante Memphis Depay, de 32 anos, não é mais jogador do clube paulista. Por meio de uma nota oficial, o Alvinegro afirmou que a decisão de não renovar o contrato do holandês se deu por uma questão financeira.

Depay chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e rapidamente se tornou personagem marcante na história do Alvinegro. Ele entrou em campo em 79 jogos e anotou 20 gols pelo clube paulista.

O grande momento do holandês na história do Corinthians foi na final da Copa do Brasil do ano passado no Maracanã, quando ele anotou o gol do título na vitória de 2 a 1 sobre o Vasco. Além do torneio, Depay foi campeão do Paulista de 2025 e da Supercopa Rei de 2026 pelo Timão.

Com passagens por clubes como PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, Depay fez parte do elenco da seleção holandesa na disputa da última Copa do Mundo.

Confira a nota oficial do Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis.



Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento ao jogador Memphis Depay e a toda sua equipe, que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível.



Ao atleta, em especial, o Clube é eternamente grato pela dedicação e pelos resultados alcançados ao longo de sua trajetória conosco, que incluem 79 jogos disputados, 20 gols marcados e, sobretudo, a conquista de três títulos importantes: o Paulistão e a Copa do Brasil, em 2025; e a Supercopa Rei, em 2026. Estas conquistas certamente permanecem como parte fundamental da história do Corinthians.



Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado.



A Diretoria reconhece e valoriza ainda os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta.



Contudo, após análise cuidadosa, prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do Clube.



Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição.



Reconhecemos que esta foi uma decisão difícil, mas, sem dúvidas, necessária para o futuro do Sport Club Corinthians Paulista.



Para esclarecer eventuais dúvidas e discutir este assunto de maneira mais detalhada, o Clube organizará uma entrevista coletiva, nos próximos dias, na qual o presidente Osmar Stabile estará à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários.



Agradecemos a compreensão de todos e continuaremos trabalhando para que o Corinthians siga forte, sólido e vencedor."