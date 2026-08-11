Brad Pitt cutucou Neymar em entrevista - AFP

Brad Pitt cutucou Neymar em entrevistaAFP

Publicado 11/08/2026 14:14

O astro do cinema Brad Pitt falou, em tom de ironia, que quer abrir uma aula de simulação para jogadores de futebol que não sabem fingir quando sofrem faltas. O ator ainda citou diretamente o craque brasileiro Neymar , destacando a sua qualidade no campo, mas ressaltando que ele "precisa de ajuda".

"Eu vou começar uma aula de simulação, porque esses caras são péssimos", começou dizendo, em entrevista à revista 'Esquire', realizada enquanto ele assistia a um jogo de futebol. Conforme a publicação, Brad, ao falar isso, se levantou e fingiu cair, com as mãos moles, os pés tropeçando e fazendo uma exagerada careta de dor.

"Eu sei que cavar uma falta faz parte da malandragem do jogo, mas, cara, eles precisam de muita ajuda. E vou começar pelo Neymar, porque, por mais bailarino que ele seja em campo, cara, ele precisa de ajuda. Vou mostrar para ele como vender a falta, como fazer com sutileza, como não exagerar para parecer de verdade. Eu tenho um currículo inteiro para isso", disparou.

Diversos fãs de futebol acusam Neymar de simular faltas constantemente para induzir a decisão do árbitro. Durante a Copa do Mundo 2018, o jogador foi alvo de memes o chamando de "cai-cai", devido ao comportamento de rolar várias vezes sem motivos aparentes de uma lesão mais grave.