Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 11/08/2026 14:00

Rio - A última segunda-feira (10) foi de reunião do elenco do Santos com membros de uma torcida organizada na Vila Belmiro. O encontro aconteceu devido ao atual momento ruim do Peixe na temporada e um pacto foi selado na luta contra o rebaixamento. Neymar esteve presente.

Em nota divulgada em suas redes sociais, a organizada parabenizou o elenco "pelo papo reto". O técnico Cuca, o diretor Alexandre Mattos e o presidente Marcelo Teixeira não estiveram presentes no elenco.

Ainda segundo a nota, a ideia da cobrança pacífica foi "entender os pontos que os jogadores enxergam como conturbados no clube" e que "felizmente, dessa vez, os atletas tiveram uma postura transparente e comprometida com a instituição".

Atualmente, o Santos está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro na 17ª colocação com 22 pontos em 21 partidas. O Peixe volta a jogar contra o Macará, do Equador, nesta quinta-feira, na Vila, pelas oitavas de final da Sul-Americana.