Ryan posa para a foto com a camisa do Fluminense - Leonardo Brasil / FFC

Ryan posa para a foto com a camisa do FluminenseLeonardo Brasil / FFC

Publicado 11/08/2026 16:05 | Atualizado 11/08/2026 16:44

Rio - O atacante Ryan assinou, nesta terça-feira (11), o primeiro contrato profissional com o Fluminense , no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. O novo vínculo do jogador de 16 anos com o Tricolor vai até julho de 2029. Em entrevista ao site do Flu, ele mostrou que quer ser "um grande ídolo" do clube.

"Estou muito grato por tudo o que vem acontecendo na minha vida. A sensação é muito boa. Espero fazer gol para ajudar a equipe a manter a liderança do Brasileirão Sub-17 e, se Deus quiser, ser campeão da Copa Rio Sub-16 contra o Flamengo", afirmou Ryan, ao site do clube.

"Vou continuar trabalhando, porque quero ganhar bastante títulos, ser um grande ídolo desse clube maravilhoso e ter minha família sempre por perto", completou.

Em 2025, Ryan conquistou os títulos da Copa Rio e, de forma invicta, da Taça Guanabara e da Morozov Cup sub-15, na Rússia. Além disso, integrou o elenco campeão do Torneio Guilherme Embry sub-16.

O jogador chegou ao Fluminense aos oito anos, em 2018, através do futsal.