Igor Thiago em campo pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Igor Thiago em campo pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/08/2026 14:42

Bayern de Munique sondou o Brentford para consultar a situação do centroavante Igor Thiago, que também joga pela seleção brasileira. A informação é do jornalista Nicolò Schira, especializado no mercado de transferências.

O jogador, que foi vice-artilheiro do último Campeonato Inglês, com 22 gols, atrás apenas de Erling Haaland, é visto como uma opção para substituir Nicolas Jackson, que estava emprestado do Chelsea e retornou ao clube londrino após passagem de uma temporada no time alemão.

Nesta janela de transferências, o Bayern já contratou o meia marroquino Saibari, mas ainda não tem um reserva para o astro Harry Kane, um outro motivo que viabiliza o interesse em Igor Thiago, que disputou a última Copa do Mundo pela Seleção. O atleta tem contrato com o Brentford até junho de 2031.