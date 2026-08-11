Jogadores e ex-jogadores do Botafogo em reencontro, no aniversário do filho do zagueiro, Alexsander Barboza - Reprodução/ Instagram @alex.barboz

Jogadores e ex-jogadores do Botafogo em reencontro, no aniversário do filho do zagueiro, Alexsander BarbozaReprodução/ Instagram @alex.barboz

Publicado 11/08/2026 14:38

Rio - Um reencontro entre ex-jogadores do Botafogo agitou as redes sociais. Atualmente no Palmeiras, o zagueiro Alexander Barboza convidou os antigos companheiros de equipe para o aniversário do seu filho. Entre os convidados estavam o atacante Jefferson Savarino, do Fluminense, e o meia Álvaro Montoro, que ainda permanece no Glorioso.

Alexander Barboza foi vendido por 4 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) para o Palmeiras, que fez rivalidade com o Botafogo nos últimos anos na briga pelo título brasileiro. A saída do zagueiro para o clube paulista dividiu opiniões entre os torcedores alvinegros, algo semelhante ao que ocorreu com o volante Marlon Freitas, que foi para a mesma equipe.

Alguns internautas adotaram uma postura mais cautelosa para criticá-lo, visto que era uma comemoração pessoal do atleta: "Gente, o encontro é por conta do aniversário do filho do Barboza, maneirem nos comentários", disse um botafoguense, por meio do "X", o antigo Twitter.

Porém, a maioria dos comentários foram de reclamações. Em um deles, um torcedor alvinegro fez alusão de que Barboza poderia ter aproveitado o encontro para convencer Montoro a sair do clube: "Do jeito que ele é, capaz de já ter falado para o Montoro sair do Botafogo", afirmou.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza