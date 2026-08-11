A nova camisa preta do Botafogo, em parceria com a Mizuno, concorre ao prêmio de lançamento do mês de julho no site ‘Footy Headlines’, especializado em uniformes. O vencedor será definido por votação popular. Leia mais: Cria do Botafogo, Luis Henrique pode trocar de clube no futebol italianoAlém do Glorioso, outros 29 clubes disputam a vitória. Alguns deles são Ajax, Arsenal, Barcelona, Bayern de Munique, Lyon, Milan, Napoli e Sevilla.O Alvinegro já levou o prêmio em maio, pelo lançamento da camisa branca. Leia mais: Jordan Barrera realiza tratamento no Botafogo e repetirá exames Veja fotos do uniforme preto do Botafogo fotogaleria
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